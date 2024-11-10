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Атаки БПЛА в Ростовской области

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Ноябрь
Врио губернатора Юрий Слюсарь впервые сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области
10 ноября, 04:44
Октябрь
Голубев назвал напряжённой ситуацию с атаками дронов на Ростовскую области
29 октября, 12:06
Сентябрь
Губернатор рассказал о последствиях падения обломков БПЛА в Ростовской области
26 сентября, 21:19
БПЛА атаковали Каменск-Шахтинский ночью 23 сентября. Рассказываем о последствиях
22 сентября, 22:05
Август
«В 4.40 раздался первый взрыв»: как Ростовская область пережила ночную атаку БПЛА
Жители Ростовской области рассказали, как они пережили очередную ночную атаку на регион, об этом они поделились в соцсетях.
18 августа, 06:30
Появились подробности тушения пожара после атаки БПЛА на Ростовскую область
Для тушения пожара на промзоне в Пролетарске был задействован спецпоезд, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.
18 августа, 05:42
Хранилище с топливом вспыхнуло после атаки беспилотников в Ростовской области
Еще одна атака была совершена на Ростовскую область в ночь на 18 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.
18 августа, 03:44
Июль
Ростовскую область атаковали 26 беспилотников в ночь на 20 июля
Массированная атака беспилотниками была совершена ночью 20 июля на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
20 июля, 03:33
Голубев сообщил об атаке беспилотников ночью 16 июля
Ростовскую область ночью 16 июля атаковали беспилотники, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
16 июля, 04:09
Тревожная сирена разбудила жителей Ростова ночью 14 июля
Несколько раз в Ростове в ночь на воскресенье, 14 июля, звучала сирена, пишут очевидцы в соцсетях.
14 июля, 07:05
Голубев назвал подробности ночной атаки на нефтебазу в Ростовской области
13 июля, 04:34
На видео попала горящая после атаки беспилотников нефтебаза в Ростовской области
13 июля, 04:29
Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июля
13 июля, 04:02
Появились кадры упавшего в поле с пшеницей дрона-акулы в Ростовской области
3 июля, 19:17
Июнь
Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника
В Азове тушат резервуары с нефтепродуктами после атаки беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев. ГУ МЧС России по Ростовской области полелилось видео о тушении пожара.
18 июня, 04:27
Вражеский беспилотник пролетел прямо над головой жителя Ростовской области: видео
14 июня, 02:48
Жителей Ростова разбудили удары ПВО по украинским беспилотникам
14 июня, 02:26
Военные отразили массовую атаку беспилотников на Ростовскую область
Военные силами ПВО отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.
14 июня, 02:11
Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в районе Новошахтинска
Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Новошахтинском в ночь на 8 июня, сообщил в своем тг-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
8 июня, 01:39
Стало известно, что еще атаковали ВСУ ночью 6 июня, кроме завода в Новошахтинске
6 июня, 00:24

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