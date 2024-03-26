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Аварии на дорогах

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Март 2024
За два месяца 2024 года в Ростовской области в ДТП погиб 81 человек
26 марта 2024, 12:31
Январь 2024
В Ростовской области назвали виновников 90% автокатастроф
13 января 2024, 09:38
Май 2023
В Ростове-на-Дону назвали 11 мест, где чаще всего происходят аварии
В Ростове-на-Дону составили список из 11 дорог, которые являются аварийно-опасными по итогам 2022 года, сообщил директор департамента дорог Денис Водопьянов.
24 мая 2023, 14:36

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