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Авария в Ростове

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2024
Иномарка протаранила трактор дорожных рабочих на мосту Стачки в Ростове
28 июля 2024, 05:34
2023
Водитель влетел в заправку в Ростове на Вавилова
19 ноября 2023, 05:52
Танк задел стену возле здания цирка в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону танк не смог проехать в арке у здания цирка и задел ее, сообщает корреспондент RostovGazeta.
24 июня 2023, 06:56
Водитель погиб в загоревшемся после ДТП грузовике в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись два грузовика, из-за чего один из них загорелся, сообщили в УГИБДД по региону.
18 июня 2023, 04:27
Гигантские пробки парализовали движение в районе Змиевской балки в Ростове 9 июня
В Ростове-на-Дону утром в пятницу, 9 июня, образовались серьезные заторы в районе Змиевской балки, следует из данных онлайн-карт.
9 июня 2023, 06:51
В Ростовской области назвали подробности серьезного ДТП с молодым водителем
В Ростовской области водитель легкового автомобиля, потерявший контроль над управлением, врезался в дерево, сообщили в региональном УГИБДД.
5 июня 2023, 05:07
Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой на Западном в Ростове
В Ростове мотоциклист разбился в результате ДТП, сообщили в ГИБДД России по региону.
25 мая 2023, 11:07
Два человека погибли в лобовой аварии в Ростовской области
В Ростовской области перестроившийся на встречную полосу автомобиль спровоцировал аварию, в которой погибли два человека, сообщили в УГИБДД по региону.
20 мая 2023, 05:28
Отсутствие разметки на дорогах в Ростове-на-Дону грозит ростом аварий
В Ростове-на-Дону водители жалуются на отсутствие разметки на дорогах на некоторых улицах, сообщают СМИ.
19 мая 2023, 06:34
Водитель проехал на красный свет и сбил женщину с подростком в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону под колесами иномарки оказались женщина с подростком, сообщили в региональном УГИБДД.
18 мая 2023, 10:56
Упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону с утра 18 мая
В Ростове-на-Дону образовалась пробка на несколько километров на пересечении Театрального проспекта и улицы Большой Садовой, следует из информации сервиса онлайн-карт.
18 мая 2023, 06:31
Улицу в Ростове-на-Дону затопило коричневой жидкостью днем 16 мая
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии днем во вторник, 16 мая, подтопило одну из улиц, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
16 мая 2023, 14:40
Авария парализовала движение на Таганрогской в Ростове днем 16 мая
В Ростове-на-Дону на улице Таганрогской из-за автоаварии образовалась пробка, сообщили водители в соцсети «ВКонтакте».
16 мая 2023, 11:58
Грузовик повис с моста после аварии в Ростовской области
В Ростовской области водитель грузовика протаранил ограждение и повис с моста, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
16 мая 2023, 10:36
На трассе Новочеркасск — Багаевская в ДТП пострадали шестеро человек
В Ростовской области в аварии с участием УАЗа пострадали шесть человек, сообщили в УГИБДД по региону.
15 мая 2023, 11:34
Три водителя пострадали в массовом ДТП в Ростовской области
В Ростовской области пострадали три водителя в аварии с несколькими автомобилями, сообщили в УГИБДД по региону.
15 мая 2023, 06:43
В массовом ДТП в Азовском районе погиб водитель «ГАЗели» в мае
В Ростовской области произошла авария с участием «ГАЗели», в которой погиб водитель, сообщили в УГИБДД по региону.
15 мая 2023, 04:49
Байкер в Волгодонске промчался на красный свет и протаранил грузовик
В Волгодонске произошла авария с участием грузового автомобиля и мотоцикла, сообщили в УГИБДД по региону.
13 мая 2023, 10:15
Перебегавший дорогу 11-летний мальчик погиб в аварии в Ростовской области
В Ростовской области под колесами машины погиб ребенок, который пытался перебежать дорогу, сообщили в УГИБДД по региону.
13 мая 2023, 07:13
Водитель сбил женщину с 15-летней дочерью в Ростове-на-Дону вечером 12 мая
В Ростове-на-Дону под колесами автомобиля оказались мать с дочерью, которые пытались перейти дорогу, сообщили в УГИБДД по региону
13 мая 2023, 06:39

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