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Авария в Ростовской области

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2024
Двоих подростков и взрослого увезли на скорой с места ДТП в Азове
В аварии в городе Азов Ростовской области пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
28 июля 2024, 06:35
В лобовом ДТП на Северном обходе Ростова погиб мужчина
В результате аварии на подъезде к Ростову-на-Дону смертельные травмы получил водитель легкового автомобиля, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
7 апреля 2024, 06:09
Два человека погибли под Азовом в раздавленной фурой китайской иномарке
Грузовая машина буквально раздавила легковой автомобиль с людьми на трассе в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
24 февраля 2024, 06:43
2023
Женщина с четырехлетним ребенком пострадали в ДТП с КамАЗом в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария, в результате которой травмы получили женщина и ребенок, сообщили в региональном ГИБДД.
10 сентября 2023, 06:01
В Ростовской области на трассе А-260 в жестком ДТП погиб человек
В Каменском районе Ростовской области рядом с Малокаменским сельским поселением произошло смертельное ДТП, информацией поделились местные Telegram-каналы.
15 мая 2023, 18:01
На трассе в Ростовской области погибла 24-летняя девушка из-за аварийной остановки
В Ростовской области в аварии с грузовиком погибла 24-летняя девушка, сообщили в УГИБДД по региону.
8 мая 2023, 10:11
Многотонный комбайн переехал ноги жителю в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону водитель комбайна наехал на ноги мужчине, сообщают СМИ.
19 апреля 2023, 06:31
Два человека погибли в загоревшихся после ДТП машинах в Ростовской области
В Ростовской области после аварии загорелись машины, два человека погибли, сообщили в УГИБДД по региону.
17 апреля 2023, 04:35
Фура опрокинулась в Ростовской области из-за сердечного приступа у водителя
В Ростовской области водитель грузовика потерял сознание и перевернулся на дороге, сообщили в УГИБДД по региону.
16 апреля 2023, 04:53

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