Аварийные ситуации

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2024
Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за режима ЧС
1 октября, 11:22
В Ростовской области увеличилось количество смертельных ДТП
18 сентября, 18:08
Что делать, если отключили воду и куда обращаться
Россияне привыкли к постоянным отключениям горячей или холодной воды. Из-за чего ее могут отключить, и что в этом случае делать, в материале RostovGazeta.
21 марта, 09:12
Опасные снегопады накроют дороги Ростовской области 12 января
11 января, 15:11
В Ростовской области предупредили о метели и плохой видимости на М-4 «Дон»
8 января, 10:39
2023
В Ростовской области спасателей перевели в режим повышенной готовности
В Новый год и длинные выходные донские спасатели будут работать в режиме повышенной готовности, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
30 декабря 2023, 12:36
Власти прокомментировали частичное разрушение психиатрической больницы на Дону
В Ростовской области упавшая ветра повредила два квадратных метра крыши психиатрической больницы, сообщили в правительстве региона.
18 декабря 2023, 09:21
Страшный гололед появился на дорогах Ростова-на-Дону после ледяного дождя
11 декабря 2023, 05:54
«Дороги не посыпаны»: ростовчане заявили о травмах и жутких ДТП из-за гололеда
7 декабря 2023, 06:26
Девять районов в Ростовской области остались без света из-за урагана
27 ноября 2023, 10:40
Штормовое предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ливней на 5 сентября
5 сентября 2023, 11:25
Власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогоды
В Ростове-на-Дону действует штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в городской администрации.
11 июля 2023, 14:05

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