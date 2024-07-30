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Август

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Июль
Минимум две мощные магнитные бури накроют Ростов-на-Дону в августе
Ученые составили прогноз геомагнитных бурь на август 2024 года. В предстоящем месяце Ростов-на-Дону попадет под влияние минимум двух бурь, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
30 июля, 07:23
Стала известна погода в первые дни августа в Ростове-на-Дону
28 июля, 13:27
Стало известно, какая будет погода в августе в Ростовской области
17 июля, 12:26
Стала известна точная погода на весь июль в Ростовской области
3 июля, 15:39
Март
Астрологи рассказали жителям Ростовской области о влиянии ретроградного Меркурия
30 марта, 16:17
Январь
Ростовчанам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2024 году
18 января, 15:06
Декабрь 2023
Простаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной
В Ростовской области трафик на трассе М-4 «Дон» увеличился более чем на 15%, сообщили в Минтрансе региона.
7 декабря 2023, 08:24
Сентябрь 2023
Ветреную и теплую погоду пообещали ростовчанам 24 сентября
23 сентября 2023, 16:56
Стоимость минимального набора продуктов снизилась в Ростовской области
21 сентября 2023, 11:35
Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями в сентябре
11 сентября 2023, 05:29
Август 2023
Похолодание придет в Ростовскую область, температура опустится до +7 градусов
26 августа 2023, 06:57
В Таганроге и Ростове-на-Дону на выходных ожидается до +27 градусов
26 августа 2023, 05:39
Температура воздуха может упасть до 13 градусов в конце августа в Ростове-на-Дону
26 августа 2023, 05:03
Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
21 августа 2023, 06:22
Страшная жара сменится ливнем в Ростове-на-Дону с 8 августа
В Ростове-на-Дону во вторник, 8 августа, ожидаются дожди и жаркая погода, сообщили синоптики.
8 августа 2023, 08:14
Сильная жара до +38 градусов ожидается в Ростове в субботу 5 августа
Днем, 5 августа, температура воздуха в Ростове-на-Дону может достигать 38 градусов в Ростове, сообщают метеорологи.
5 августа 2023, 05:37
Жителям в Ростовской области пообещали 42-градусную жару с 6 августа
4 августа 2023, 08:11
В Ростове-на-Дону рассказали, когда вернется страшная жара до 38 градусов
3 августа 2023, 05:20
Дождливую и жаркую погоду пообещали ростовчанам 2 августа
2 августа 2023, 05:56
Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростовской области в августе
В Ростовской области в августе большинство дней будут солнечными, а максимальная температура составит 39 градусов, сообщили синоптики.
1 августа 2023, 12:49

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