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Автохам

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2024
В Ростове-на-Дону автохаму положили на капот 70-килограммовую полусферу
В Ростове-на-Дону водителю легкового автомобиля, который припарковался с нарушением положили тяжелый предмет на капот, сообщили очевидцы в соцсетях.
4 июня, 05:14
Водитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваев
7 февраля, 12:06
2023
Автохам прострелил плечо строителю в Ростове-на-Дону
15 августа 2023, 08:06
«Боярам можно и по тротуару»: автохам объехал пробку по Пушкинской аллее в Ростове
В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля проехал по пешеходной зоне Пушкинской аллеи, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
3 апреля 2023, 12:50
В Ростове-на-Дону водитель устроил дрифт на скользкой дороге
В Ростове-на-Дону один из водителей устроил дрифт на дороге после выпавшего снега, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
8 января 2023, 05:32
2022
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
В Ростове-на-Дону водитель автобуса № 18 всю поездку скандалил с пассажирами и некоторых не пускал в салон, сообщили пассажиры в соцсети «ВКонтакте».
11 октября 2022, 12:31

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