Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон

В Ростове-на-Дону водитель автобуса № 18 всю поездку скандалил с пассажирами и некоторых не пускал в салон, сообщили пассажиры в соцсети «ВКонтакте».