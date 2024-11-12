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Автомобиль

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Ноябрь
Ребенок умирает из-за отсутствия реанимобиля в Ростове-на-Дону
12 ноября, 12:18
Октябрь
Стоимость бензина в Ростовской области приближается к 80 рублям за литр
17 октября, 15:08
В Ростовской области автомобиль сплющило после ДТП с «перевертышем»
17 октября, 10:44
Водителей предупредили об огромных пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области
11 октября, 15:43
В Ростове во «Вкусно — и точка» взбесилась фритюрница, а президент уволил главу МЧС
7 октября, 16:40
Водитель только открыл дверь: в Таганроге взорвался автомобиль
7 октября, 10:24
Таможенники отправили на нужды СВО иномарку из Таганрога с литовскими номерами
7 октября, 10:01
В Ростовской области грузовой поезд переехал автомобиль
3 октября, 10:25
К концу сентября бензин в Ростовской области подорожал почти до 76 рублей
3 октября, 04:19
Легковушка влетела в подъезд жилого дома в центре Ростова
В Ростове автомобиль врезался в подъезд многоэтажки, перекрыв выход жильцам, сообщают очевидцы в соцсетях.
2 октября, 10:20
Сентябрь
В Таганроге водитель легковушки переехал пешехода и снес мотоциклиста
26 сентября, 10:06
Под Ростовом автомобиль насмерть сбил пешехода, стоявшего посреди дороги
24 сентября, 07:23
Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя нашли мертвым под Ростовом
6 сентября, 18:12
Вспыхнула в одно мгновение: иномарка сгорела на подземной парковке в Ростове
3 сентября, 18:42
Август
Две девочки-подростка пострадали Ростовской области в ДТП с 18-летним водителем
18 августа, 13:48
Общественник призвал лишать прав за отсутствие флага на госзнаке в Ростове
11 августа, 11:10
В Ростовской области автомобиль протаранил мотоцикл с парнями
На трассе в Ростовской области легковой автомобиль снес мотоцикл, на котором ехали два молодых человека, сообщает региональное УГИБДД.
7 августа, 10:00
В Ростове-на-Дону сотрудник ГИБДД устроил ДТП с пострадавшими
6 августа, 09:11
В Ростовской области в центре города вспыхнул легковой автомобиль
4 августа, 09:38
В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера
В Ростовской области автомобиль сбил пожилого мужчину, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший погиб, сообщает региональное УГИБДД.
4 августа, 07:29

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