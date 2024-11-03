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Автомобили

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3 ноября
В Ростове запретят стоянку и остановку машин рядом со зданием военкомата
На Коммунистическом проспекте в Ростове введут ограничения для транспорта, сообщается на портале администрации города.
3 ноября, 17:16
Пробка сковала проспект Нагибина в Ростове из-за массового ДТП
3 ноября, 15:19
Машину отбросило на крышу после ДТП на Северном в Ростове
3 ноября, 10:39
2 ноября
В Ростове-на-Дону автобус протаранил легковой автомобиль на Портовой
2 ноября, 11:25
1 ноября
Дорожные работы и ДТП спровоцировали многокилометровую пробку на трасе М-4 «Дон»
1 ноября, 13:11
Движение на подъезде к Ростову встало со стороны Таганрога. Что там произошло?
1 ноября, 08:00
31 октября
Трассы в Ростовской области засыпет снегом в начале ноября
Водителям нужно быть осторожнее из-за снегопадов и заморозков в Ростовской области, предупредили в «Автодоре».
31 октября, 15:36
Цены на бензин в Ростовской области перевалили за 77 рублей
31 октября, 08:56
30 октября
На месте реанимация: в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевертышем» под Батайском
30 октября, 19:16
Ростов встал в пробках из-за рассыпанного щебня, а из администрации бегут чиновники
30 октября, 18:44
Стало известно, какой будет зима в Ростове-на-Дону
После затяжной теплой осени в Ростов-на-Дону придут небольшие морозы. Какую погоду ждать с декабря по февраль, читайте в материале RostovGazeta.
30 октября, 16:04
Водителя опрокинувшегося в Ростове КамАЗа с щебнем увезли на скорой с места ДТП
30 октября, 14:44
Житель Ростовской области разбил машину бывшей девушки лопатой
30 октября, 12:00
29 октября
Появилось видео смертельного ДТП с фурой и двумя авто в Ростовской области
29 октября, 16:40
Двое погибли, трое пострадали: фура раздавила легковушки в Ростовской области
29 октября, 16:19
Трое детей пострадали в ДТП с трактором на трассе в Ростовской области
ДТП с участием трактора и двух иномарок произошло на трассе в Белокалитвинском районе, подробностями поделились в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.
29 октября, 13:31
Сразу пять машин столкнулись на трамвайных путях в центре Ростова-на-Дону
Массовое ДТП произошло на улице Станиславского в Ростове-на-Дону, сообщили в социальных сетях очевидцы.
29 октября, 12:56
Машину отбросило на дерево: водителя увезли на скорой с места ДТП в Таганроге
Женщина пострадала в столкновении двух иномарок в Таганроге, подробностями поделились в управлении Госавтоинспекции по региону.
29 октября, 12:45
Водителей Ростова-на-Дону начали массово штрафовать за скрытые госномера
29 октября, 11:03
В Ростове-на-Дону улицу Малиновского сковала пробка в 4 километра
29 октября, 09:56

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