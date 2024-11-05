rostovgazeta.ru
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Автомобилисты

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Ноябрь
Первый снегопад заметили в Ростове-на-Дону
5 ноября, 05:52
Водителей призвали перейти на зимнюю резину из-за непогоды в Ростовской области
Из-за непогоды в Ростовской области водителей просят заменить летнюю резину на зимнюю, сообщают региональные власти.
1 ноября, 08:20
Октябрь
Фейк или правда: на М-4 «Дон» отменили бесплатный маршрут для объезда «платки»
В соцсетях появилась информация о том, что альтернативный маршрут для объезда платного участка трассы М-4 в Ростовской области отменили с 14 октября. Действительно ли это так, выяснила RostovGazeta.
15 октября, 12:10
Водителей Ростовской области предупредили о ливнях и густом тумане на трассах
15 октября, 08:47
Мокрый снег и туман надвигаются на Ростовскую область
В Ростовской области прогнозируют мокрый снег и туман в ближайшие сутки, сказано на сайте Северо-Кавказского УГМС.
15 октября, 05:46
Бесплатный объезд платного участка М-4 «Дон» закрыли в Ростовской области
В Ростовской области сразу две объездные дороги платных участком на трассе М-4 «Дон» оказались закрыты. Информацию о перекрытии дорог сообщила администрация Старостаничного сельского поселения в своем telegram-канале.
14 октября, 05:39
Водителей предупредили об огромных пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области
11 октября, 15:43
Жителей Ростовской области предупредили о съемках фильма
В Неклиновском районе Ростовской области снимают фильм. Из-за этого на целый день перекроют проезд по одной межпоселковых дорог, сообщает районная администрация.
4 октября, 16:51
К концу сентября бензин в Ростовской области подорожал почти до 76 рублей
3 октября, 04:19
В октябре введут массовые ограничения для автомобилистов в Ростове
Для водителей авто введут ряд ограничений в ближайшие дни, следует из данных на сайте администрации Ростова.
1 октября, 05:36
Сентябрь
Юрист Габович объяснил, зачем нужен QR-код на полисе ОСАГО ростовских водителей
27 сентября, 08:02
Из-за съемок фильма на улицах Таганрога перекроют проезд для автомобилистов
В Таганроге ограничат движение транспорта во время съемок художественного фильма, сообщает администрация приморского города.
27 сентября, 05:42
Полицейские нагрянули с рейдом в ночные клубы Ростова-на-Дону
В Ростове прошли очередные рейды, в том числе — по ночным клубам. О проверке правоохранителей 24 сентября сообщает ГУ МВД по Ростовской области.
24 сентября, 18:21
На дорогах станет опасно: сильный ливень накроет Ростовскую область
Госавтоинспекция Ростовской области предупредила автомобилистов об опасности на дорогах из-за сильного дождя, сообщает региональное УГИБДД.
14 сентября, 06:45
Названы пять автомобилей, которые можно купить в Ростове дешевле 5 млн рублей
13 сентября, 11:04
Движение парализовало на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Малиновского
На въезде в Ростов со стороны улицы Малиновского образовалась огромная пробка, ситуацию на дороге отследил агрегатор «Яндекс.карты».
10 сентября, 08:36
Проект трассы из Ростова-на-Дону в Екатеринбург оценили в 1,7 трлн рублей
Эксперты посчитали, во сколько обойдется строительство Юго-Западной хорды (Екатеринбург — Ростов) в 2026-2030-х годах, сумму назвал Коммерсантъ.
10 сентября, 05:17
Из-за велогонок трассу Ростов — Азов перекроют на два дня
Из-за проведения велосипедных шоссейных гонок автомобилисты не смогут проехать по трассе Ростов — Азов, об этом сообщает Минтранс региона.
9 сентября, 14:45
Часть Островского перекроют для пешеходов в Ростове
Из-за ремонта здания ЮФУ на улице Большой Садовой с 1 сентября ввели ограничение для пешеходов, сообщается на сайте администрации Ростова.
2 сентября, 06:08
Август
Юрист объяснил ростовским водителям, какой должна быть аптечка в машине с 1 сентября
27 августа, 13:32

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