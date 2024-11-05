Автомобилисты

Фейк или правда: на М-4 «Дон» отменили бесплатный маршрут для объезда «платки»

В соцсетях появилась информация о том, что альтернативный маршрут для объезда платного участка трассы М-4 в Ростовской области отменили с 14 октября. Действительно ли это так, выяснила RostovGazeta.