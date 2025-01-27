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АЗС

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2025
Полиция ищет поджигателя, устроившего пожар на автозаправке в Ростове-на-Дону
27 января, 06:49
2024
Пять человек погибли при взрыве заправки в Махачкале
27 сентября 2024, 16:48
Бастрыкину пожаловались на вырубку леса ради АЗС в Ростовской области
10 августа 2024, 17:54
В Таганрогском заливе атаковали баржу, а на Ростов обрушился мощный ливень
10 июня 2024, 17:03
Водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы
10 июня 2024, 12:23
В Ростове пьяный водитель протаранил заправку на Штахановского
В Ростове пьяный водитель въехал в стойку на АЗС на Темернике, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
6 апреля 2024, 16:37
На строительство заводов сжиженного газа в Ростовской области потратят 19,2 млрд
В Ростовской области планируют построить не меньше трех заводов по производству сжиженного газа, такое заявление сделал губернатор Василий Голубев.
9 февраля 2024, 09:10
2023
Водители рассказали, как сильно подорожал бензин в Ростове-на-Дону
23 сентября 2023, 11:53
Водители заявили об отсутствии дизельного топлива на АЗС в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на некоторых автозаправках нет в наличии дизельного топлива, сообщил корреспондент RostovGazeta.
23 сентября 2023, 11:40
Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове
22 сентября 2023, 11:07
Дизельное топливо подорожало на 9% в Ростовской области за месяц
21 сентября 2023, 07:06
Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове-на-Дону
21 сентября 2023, 04:57
В Ростове-на-Дону разрешили застроить участок на улице Чемордачка
В Ростове-на-Дону компании «Флэш» разрешили построить заправку и автомойку на улице Чемордачка, говорится в постановлении администрации.
20 сентября 2023, 17:08
Губернатор Ростовской области объявил, когда решится вопрос с дефицитом бензина
7 сентября 2023, 15:14
Дизельное топливо пропало на ряде заправок в Ростове
29 августа 2023, 09:20
Стала известна причина нехватки бензина в Ростовской области
28 августа 2023, 12:33
Ростовчане заявили о закрывшихся заправках «Газпрома» из-за отсутствия бензина
28 августа 2023, 04:52
Ростовчане заявили об отсутствии бензина на ряде АЗС
26 августа 2023, 04:50
Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в Ростовской области
24 августа 2023, 09:04
Власти Ростовской области призвали СМИ не создавать ажиотаж на теме дефицита бензина
Представителям медиасферы не стоит создавать необоснованный ажиотаж на теме дефицита бензина в Ростовской области, сообщил замгубернатора Игорь Сорокин.
23 августа 2023, 09:19

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