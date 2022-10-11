Бабин Владимир Николаевич

Министр культуры Ростовской области Владимир Бабин признал, что в регионе в области культуры из года в год ничего нового не происходит. "Что нового в культуре, что по сравнению с прошлым годом мы делаем на новый год? Что интересного мы предлагаем людям? Мы не должны все время делать одно и то же", - заявил чиновник.