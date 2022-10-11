Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 1980, село Песчанокопское Ростовской области
Образование: Северо-Кавказскую академию государственной службы
Министр культуры Ростовской области
Возглавлял Рассыпненское сельское поселение Песчанокопского района
Работал на различных должностях в отделе по взаимодействию с органами местного самоуправления управления по работе с муниципальными образованиями сначала администрации области, а затем министерства внутренней и информационной политики региона.
Председатель комитета по молодежной политике Ростовской области.
Министр культуры Ростовской области
Новым министром культуры Ростовской области стал Владимир Николаевич Бабин, указ о его назначении был подписан, сообщает правительство области. Сообщается, что с 2003 года в течение пяти лет он был главой Рассыпненского сельпо. Далее работал в министерстве внутренней и информационной политики области.
Министр культуры Ростовской области Владимир Бабин признал, что в регионе в области культуры из года в год ничего нового не происходит. "Что нового в культуре, что по сравнению с прошлым годом мы делаем на новый год? Что интересного мы предлагаем людям? Мы не должны все время делать одно и то же", - заявил чиновник.
Многие районы Ростовской области не осваивают деньги из бюджета и не производят капитальный ремонт культурных учреждений, рассказал министр культуры Ростовской области Бабин Владимир Николаевич.
Новым министром культуры Ростовской области стал Владимир Бабин, указ о его назначении был подписан в четверг, информирует правительство региона
Министр культуры Ростовской области Владимир Бабин признал, что в регионе в области культуры из года в год ничего нового не происходит.
Многие районы Ростовской области не осваивают деньги из бюджета и не производят капитальный ремонт культурных учреждений, рассказал министр культуры Ростовской области Владимир Бабин.