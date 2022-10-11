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Бабин Владимир Николаевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 1980, село Песчанокопское Ростовской области

Образование: Северо-Кавказскую академию государственной службы

Социальные сети

Резюме

Министр культуры Ростовской области

Биография

2003 - 2008

Возглавлял Рассыпненское сельское поселение Песчанокопского района

2008 - 2013

Работал на различных должностях в отделе по взаимодействию с органами местного самоуправления управления по работе с муниципальными образованиями сначала администрации области, а затем министерства внутренней и информационной политики региона.

2013 - 2017

Председатель комитета по молодежной политике Ростовской области.

2017 - По настоящее время

Министр культуры Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Новым министром культуры Ростовской области стал Владимир Николаевич Бабин, указ о его назначении был подписан, сообщает правительство области. Сообщается, что с 2003 года в течение пяти лет он был главой Рассыпненского сельпо. Далее работал в министерстве внутренней и информационной политики области.

Министр культуры Ростовской области Владимир Бабин признал, что в регионе в области культуры из года в год ничего нового не происходит. "Что нового в культуре, что по сравнению с прошлым годом мы делаем на новый год? Что интересного мы предлагаем людям? Мы не должны все время делать одно и то же", - заявил чиновник.

Многие районы Ростовской области не осваивают деньги из бюджета и не производят капитальный ремонт культурных учреждений, рассказал министр культуры Ростовской области Бабин Владимир Николаевич.

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