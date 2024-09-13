Бабкин Константин Анатольевич

"Ростсельмаш" не сократит поставки сельхозтехники в регионы России, несмотря на увеличение поставок техники на экспорт. На всероссийском форуме сельхозпроизводителей председатель совета директоров ассоциации "Росспецмаш", в которую входит "Ростсельмаш", Константин Анатольевич Бабкин сообщил, что группа компаний "Ростсельмаш" планирует в 2018 году удвоить поставки аграрной техники в Сирию.