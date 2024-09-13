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Бабкин Константин Анатольевич

Бабкин Константин Анатольевич

Вид деятельности: Бизнес

Дата/Место рождения: 13 февраля 1971, г. Миасс, Челябинская область

Образование: Закончил Московский физико-технический институт

Семейное положение: Женат

Партия: Партия дела

Социальные сети

Резюме

Президент ООО «Новое Содружество»

Биография

1992 - 2005

Руководитель ряда коммерческих предприятий

2005 - По настоящее время

Президент ООО «Новое содружество»

Медиапортрет

Медиапортрет

"Ростсельмаш" не сократит поставки сельхозтехники в регионы России, несмотря на увеличение поставок техники на экспорт. На всероссийском форуме сельхозпроизводителей председатель совета директоров ассоциации "Росспецмаш", в которую входит "Ростсельмаш", Константин Анатольевич Бабкин сообщил, что группа компаний "Ростсельмаш" планирует в 2018 году удвоить поставки аграрной техники в Сирию.

На шахтерских территориях Ростовской области могут начать выпуск тракторов, рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин. "Нам были предложены три шахтерских города – Зверево, Донецк, Гуково", заявил предприниматель.

Несколько экономических предложений готовятся машиностроителями Ростова для внесения в Правительство, сообщил президент ассоциации "Росспецмаш" Бабкин Константин Анатольевич. "Мы попросим снизить кредитную ставку Центробанка и сделать кредиты более доступными для производителей и для потребителей российской продукции", – сообщил Бабкин.

Порядка 40 миллионов гектаров земли, пригодной к использованию в сельском хозяйстве, никак не используются по всей территории страны, рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

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