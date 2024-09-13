Вид деятельности: Бизнес
Дата/Место рождения: 13 февраля 1971, г. Миасс, Челябинская область
Образование: Закончил Московский физико-технический институт
Семейное положение: Женат
Партия: Партия дела
Президент ООО «Новое Содружество»
Руководитель ряда коммерческих предприятий
Президент ООО «Новое содружество»
"Ростсельмаш" не сократит поставки сельхозтехники в регионы России, несмотря на увеличение поставок техники на экспорт. На всероссийском форуме сельхозпроизводителей председатель совета директоров ассоциации "Росспецмаш", в которую входит "Ростсельмаш", Константин Анатольевич Бабкин сообщил, что группа компаний "Ростсельмаш" планирует в 2018 году удвоить поставки аграрной техники в Сирию.
На шахтерских территориях Ростовской области могут начать выпуск тракторов, рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин. "Нам были предложены три шахтерских города – Зверево, Донецк, Гуково", заявил предприниматель.
Несколько экономических предложений готовятся машиностроителями Ростова для внесения в Правительство, сообщил президент ассоциации "Росспецмаш" Бабкин Константин Анатольевич. "Мы попросим снизить кредитную ставку Центробанка и сделать кредиты более доступными для производителей и для потребителей российской продукции", – сообщил Бабкин.
Порядка 40 миллионов гектаров земли, пригодной к использованию в сельском хозяйстве, никак не используются по всей территории страны, рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.
"Ростсельмаш" не сократит поставки сельхозтехники в регионы России, несмотря на увеличение поставок аграрной техники в Сирию в 2018 году, сообщил RostovGazeta сотрудник компании "Ростсельмаш".
На шахтерских территориях Ростовской области могут начать выпуск тракторов, рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин
Ряд экономических предложений подготавливается машиностроителями Ростова для внесения в Правительство в качестве инициатив сообщил президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.
Порядка 40 миллионов гектаров земли, пригодной к использованию в сельском хозяйстве, никак не используются по всей территории России