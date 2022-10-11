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Баев Андрей Андреевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 15 февраля 1985, г. Ростов-на-Дону

Образование: Ростовский Государственный Университет по специальности «Юриспруденция»

Партия: "Единая Россия"

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Резюме

Руководитель Ростовского Регионального Отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва.

Биография

2008 - 2009

Стажер адвоката в Пролетарском филиале Ростовской Областной Коллегии Адвокатов.

2009 - 2010

Адвокат Адвокатской Палаты Ростовской Области

2010 - По настоящее время

Работает в адвокатском кабинете Андрея Баева

2015 - По настоящее время

Руководитель Ростовского Регионального Отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

Медиапортрет

Медиапортрет

Развитие туризма в регионе зависит от рекламы, уверен председатель комиссии Ростовской-на-Дону городской думы по туризму Андрей Андреевич Баев.

Материалы СМИ

Ростовская область не может найти, чем привлечь иностранных туристов

Вложения в туристическую отрасль Ростовской области постоянно растут, однако поток иностранных туристов в регион остается практически неизменным.

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