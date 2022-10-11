Баев Андрей Андреевич

Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 15 февраля 1985, г. Ростов-на-Дону
Образование: Ростовский Государственный Университет по специальности «Юриспруденция»
Партия: "Единая Россия"
Руководитель Ростовского Регионального Отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва.
Стажер адвоката в Пролетарском филиале Ростовской Областной Коллегии Адвокатов.
Адвокат Адвокатской Палаты Ростовской Области
Работает в адвокатском кабинете Андрея Баева
Руководитель Ростовского Регионального Отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»
Развитие туризма в регионе зависит от рекламы, уверен председатель комиссии Ростовской-на-Дону городской думы по туризму Андрей Андреевич Баев.
Вложения в туристическую отрасль Ростовской области постоянно растут, однако поток иностранных туристов в регион остается практически неизменным.