Балина Лариса Валентиновна

Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 23 ноября 1970, село Песчанокопское Ростовской области
Образование: Закончила Ростовский институт народного хозяйства
Министр общего и профессионального образования Ростовской области
Замминистра общего и профессионального образования Ростовской области
Министр общего и профессионального образования Ростовской области
Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию в Ростовской области, не в состоянии решить возникшие проблемы и забрать каждого пятого из отданных во временный приют детей, рассказала министр образования Ростовской области Лариса Балина.
Детей-сирот в Ростовской области за последние пять лет стало в три раза меньше, рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.
О профилактике детских побегов, которых в текущем году на Дону зарегистрировано 303 случая, говорила министр образования по Ростовской области Лариса Балина на прошедшем межведомственном заседании по правам ребенка, сообщает администрация Азова.
На прошедшем IV Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» два представителя из Ростовской области получили золотую и серебряную медали, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Все школы Ростовской области будут ограждены заборами высотой не менее двух метров в 2017 году, сообщил министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.
В Ростовской области 11 % подростков пробовали наркотические вещества, рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.
Детям, семьи которых пострадали при пожаре в Ростове, доставили 1,5 тонны груза для школы из Татарстана, сообщила министр образования Ростовской области Лариса Балина.