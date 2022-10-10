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Балина Лариса Валентиновна

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 23 ноября 1970, село Песчанокопское Ростовской области

Образование: Закончила Ростовский институт народного хозяйства

Социальные сети

Резюме

Министр общего и профессионального образования Ростовской области

Биография

2008 - 2011

Замминистра общего и профессионального образования Ростовской области

2011 - По настоящее время

Министр общего и профессионального образования Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

В минобразования Ростовской области обеспокоены обращениями граждан по вопросу сборов денежных средств с родителей и законных представителей обучающихся в школах, сообщила СМИ министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Валентиновна Балина.

В Ростовской области 11 % подростков пробовали наркотические вещества, поделилась тревожной статистикой министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Материалы СМИ

Каждый пятый ребенок не возвращается из приюта в семьи в Ростовской области

Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию в Ростовской области, не в состоянии решить возникшие проблемы и забрать каждого пятого из отданных во временный приют детей, рассказала министр образования Ростовской области Лариса Балина.

Число сирот в Ростовской области уменьшилось втрое за 5 лет

Детей-сирот в Ростовской области за последние пять лет стало в три раза меньше, рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Более 300 детей сбежали из дома в этом году в Ростовской области

О профилактике детских побегов, которых в текущем году на Дону зарегистрировано 303 случая, говорила министр образования по Ростовской области Лариса Балина на прошедшем межведомственном заседании по правам ребенка, сообщает администрация Азова.

Два донских профессионала будут представлять Россию на EuroSkills

На прошедшем IV Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» два представителя из Ростовской области получили золотую и серебряную медали, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Все школы Дона будут ограждены двухметровыми заборами в 2017 году

Все школы Ростовской области будут ограждены заборами высотой не менее двух метров в 2017 году, сообщил министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Каждый десятый старшеклассник на Дону пробовал наркотики

В Ростовской области 11 % подростков пробовали наркотические вещества, рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Погорельцы в Ростове получат 1,5 тонны школьных принадлежностей из Казани

Детям, семьи которых пострадали при пожаре в Ростове, доставили 1,5 тонны груза для школы из Татарстана, сообщила министр образования Ростовской области Лариса Балина.

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