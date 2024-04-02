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Апрель
Ростов уступил Таганрогу и Азову в рейтинге городов с комфортной средой
2 апреля, 17:45
Ноябрь 2023
Крупная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за ДТП 27 ноября
27 ноября 2023, 05:06
«Тотальный контроль»: стоит ли ждать внедрение системы социального рейтинга на Дону
24 ноября 2023, 06:27
Июль 2023
Пробка длиной 11 км образовалась под Ростовом из-за аварии днем 5 июля
Рядом в Ростовом-на-Дону образовалась серьезная пробка из-за аварии и дорожных работ, следует из данных онлайн-карт.
5 июля 2023, 10:24

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