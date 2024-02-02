Асфальт провалился на Ворошиловском в Ростове-на-Дону после ремонта

В Ростове-на-Дону после проведенного ремонта на пересечении Ворошиловского и Варфоломеева провалился асфальт, сообщили местные жители в Telegram-канале «Ростов №1».