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Февраль
Здание в Ростовской области частично обрушилось на машину
В Зимовниках Ростовской области частично рухнула стена здания и повредила автомобиль, сообщили очевидцы в соцсетях.
2 февраля, 11:50
Сентябрь 2023
Депутат Гордумы Оськина заявила, что за ней следили и угрожали в Ростове
27 сентября 2023, 09:20
Июль 2023
Асфальт провалился на Ворошиловском в Ростове-на-Дону после ремонта
В Ростове-на-Дону после проведенного ремонта на пересечении Ворошиловского и Варфоломеева провалился асфальт, сообщили местные жители в Telegram-канале «Ростов №1».
5 июля 2023, 09:23

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