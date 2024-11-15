rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Банк

Выбрать дату
2024
Жители Ростовской области набрали кредитов на полтриллиона рублей
15 ноября, 16:01
Жителей Ростовской области призвали массово относить мелочь в банк
11 октября, 17:35
В Ростове осудят банду черных банкиров, отмывших 170 миллионов рублей
1 октября, 10:14
Жители Ростовской области накопили в банках 1 триллион рублей
В банках Ростовской области хранятся накопления местных жителей на сумму более одного триллиона рублей, сообщает региональное отделение Южного ГУ Банка России.
8 августа, 15:46
Сотрудница «Тавра» взорвала фейерверк в офисе банка в Ростове-на-Дону
11 июля, 06:56
Укравший у банков 87 миллионов житель Ростова пойдет под суд
1 июля, 18:02
Что делать при блокировке банковской карты на оплату проезда в транспорте Ростова
29 мая, 10:52
Жителей Ростовской области призвали массово сдавать мелочь в банк
В рамках акции «Монетная неделя» с 20 мая по 2 июня жители Ростовской области смогут обменять накопленную мелочь на купюры или перевести средства на карту, информирует Банк России.
16 мая, 09:50
Появилось видео нападения вооруженного ростовчанина на офис банка
В Интернете разместили видео, на котором, по словам автора, показано нападение вооруженного мужчины на офис банка в Ростове, ролик опубликован в соцсетях.
14 марта, 13:34
Экс-депутата Госдумы Варшавского осудили в Ростове за попытку хищения денег банка
29 февраля, 04:48
Ростовчанам назвали основные причины отказа в ипотеке
19 февраля, 15:05
Жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей
5 февраля, 08:09
СТС судится с донскими бизнесменами из-за котиков из мультика
Компания «Сеть телевизионных станций» обратилась в суд к нескольким бизнесменам из Ростовской области, говорится в материалах арбитражного суда.
1 февраля, 07:36
Ростовскому бизнесмену разрешили не отдавать 12 млн долларов банку из Украины
Бизнесмену Кириллу Подольскому из Ростовской области не придется отдавать крупную сумму денег банку из Украины, сообщает Третий апелляционный суд.
24 января, 08:08
Кому выгодна оплата покупки по QR-коду в Ростове
11 января, 10:14
2023
Жителям Ростовской области чаще других отказывают в кредитах: в чем причина
22 декабря 2023, 07:17
В Ростовской области тонет СИЗО и проверяют подземные убежища
31 октября 2023, 15:49
Из-за листопада в Ростове эвакуировали банк
В Ростове-на-Дону утром во вторник, 31 октября, провели эвакуацию в здании на Большой Садовой из-за задымления опавших листьев, сообщили в региональном УМЧС.
31 октября 2023, 09:40
Юрист Габович рассказал о штрафах за навязывание ростовчанам товаров и услуг
20 октября 2023, 19:29
Разорившегося ростовского олигарха Варшавского будут судить в третий раз
Предпринимателя из Ростовской области Вадима Варшавского ждет суд по обвинению в двух преступления, говорится в материалах Ленинского районного суда.
13 октября 2023, 08:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика