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Банки

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Ноябрь
В Ростове задержали мужчину, позвонившего незнакомцам 15 тысяч раз
19 ноября, 08:57
Напитки в банках объемом 0,5 литра пропадут из магазинов в Ростовской области
В Ростовской области перестанут продавать банки с напитками объемом 0,5 литра. Крупнейший производитель отказался от выпуска такой тары.
2 ноября, 06:33
Октябрь
Верховный суд подтвердил решение взыскать 3,4 млрд рублей с ростовских банкиров
30 октября, 09:26
На продуктовом рынке под Ростовом нашли почти 600 литров поддельной Coca-Cola
29 октября, 05:03
Риелтор рассказала, как банки в Ростове ужесточают условия по семейной ипотеке
23 октября, 14:06
Минимальный взнос по семейной ипотеке вырос до 50%
В рамках госпрограммы по семейной ипотеке банки увеличили минимальный первоначальный взнос до 50%. Ждать ли обрушения рынка недвижимости, сообщают «Новые известия».
14 октября, 07:56
Сентябрь
Сотрудница банка в Батайске украла 3 млн рублей у клиентов
27 сентября, 10:49
Рынок семейной ипотеки в Ростове может рухнуть из-за роста первоначального взноса
20 сентября, 16:48
Эксперты рассказали, когда лучше брать ипотеку в России
Специалисты уверены, что пока стоит воздержаться от покупки жилья в ипотеку по нынешним условиям, сообщают «Новые известия».
17 сентября, 08:28
Эксперты рассказали, что делать, если на вас заочно оформили кредит
Как защитить себя и близких от последствий атак кибермошенников, подробная инструкция от «Новых известий».
11 сентября, 07:30
Июль
Риелтор рассказала, как снизить ежемесячный платеж по ипотеке в Ростове
29 июля, 14:39
Смертельной инфекцией заразились 8 жителей Ростовской области, открывшие консервы
26 июля, 16:43
Май
Юрист рассказал ростовчанам о бесплатных переводах денег между своими счетами
Нововведения в законодательстве позволят ростовчанам с мая 2024 года бесплатно переводить деньги между своими счетами из разных банков, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.
16 мая, 07:29
Апрель
Жители Ростовской области в среднем должны банкам по 378 тысяч рублей
В Ростовской области ссудная задолженность экономически активного населения перед банками достигла 378 тысяч рублей, об этом сообщили аналитики РИА «Рейтинг».
8 апреля, 14:48
Март
Эксперт назвал новые условия для сельской ипотеки в 2024 году
Эксперт и член Совета директоров Easy Home Юлия Березникова рассказала порталу newia.ru об особенностях условий ипотечного договора по программе сельской ипотеки.
26 марта, 15:26
Размер рекомендованного дохода для получения ипотеки вырос в Ростове
В России, в том числе Ростовской области, банки подняли размер рекомендованного дохода семьи для одобрения ипотеки, сообщает Newia.ru.
18 марта, 16:08
Семейная ипотека в 2024 году: условия, ставка и как ее получить в Ростовской области
18 марта, 04:19
Февраль
Ростовчане смогут дистанционно обращаться в Агентство по страхованию вкладов
29 февраля, 11:33
Юрист объяснил, как россияне смогут запретить себе брать кредиты
27 февраля, 04:03
Жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей
5 февраля, 08:09

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