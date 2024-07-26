Банковская карта

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Июль
Жительница Ростовской области перевела «главе города» 300 тысяч рублей
26 июля, 17:45
Май
Что делать при блокировке банковской карты на оплату проезда в транспорте Ростова
29 мая, 10:52
Январь
Кому выгодна оплата покупки по QR-коду в Ростове
11 января, 10:14
Ноябрь 2023
Проезд в общественном транспорте в Ростове-на-Дону подорожал с 25 ноября
25 ноября 2023, 06:18
Стало известно, как подорожает проезд в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 25 ноября, сообщили в городской администрации.
22 ноября 2023, 08:37
Июль 2023
Силовики задержали банду за похищение человека в Ростовской области
30 июля 2023, 12:59

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