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Барбершоп

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2024
Парикмахер рассказал, почему мужчины стали массово отращивать волосы в Ростове
8 августа, 05:34
Парикмахер Еременко спрогнозировал резкое повышение цен на стрижки в Ростове
24 февраля, 05:32
2023
Парикмахер назвал три самые популярные в Ростове мужские стрижки на Новый год
19 декабря 2023, 05:10
Барбер Еременко рассказал, какие стрижки будут популярными в Ростове в 2024 году
18 декабря 2023, 16:27
Парикмахер заявил о росте цен на мужские стрижки в Ростове
1 ноября 2023, 15:56
Судимого за изнасилование задержали за жестокое убийство знакомой в Шахтах
В Ростовской области задержали жителя Шахт, который напился и забил до смерти знакомую, сообщили в региональном УСКР.
27 июля 2023, 11:50
Ростовчанина арестовали за стрельбу в барбершопе и убийство бывшей жены
В Ростове-на-Дону заключили под стражу местного жителя, который застрелил бывшую супругу в барбершопе, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
24 июля 2023, 14:23
Появились первые кадры с места стрельбы в Ростове-на-Дону
21 июля 2023, 11:08

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