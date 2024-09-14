rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Байкер

Выбрать дату
2024
Выбежавшая на дорогу собака спровоцировала смертельное ДТП в Волгодонске
В Волгодонске мотоциклист переехал собаку и разбился в ДТП, его пассажирка с травмами попала в больницу, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
14 сентября, 07:37
Байкер погиб на перевернувшемся мотоцикле в Ростовской области
20 апреля, 10:38
Задержанный в Ростовской области убийца байкера планировал сбежать в ЛНР
Стали известны подробности задержания предполагаемого убийцы московского байкера в Ростовской области, сообщает 1РнД со ссылкой на собственный источник.
19 апреля, 16:41
Подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области
В Ростовской области провели операцию по задержанию Шахина Аббасова, которому вменяют убийство байкера, сообщает Telegram-канал Mash.
19 апреля, 11:37
2023
Ростовчане заявили о погибшем водителе в страшном ДТП с грузовиком
24 августа 2023, 05:58
В центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера
В Ростове-на-Дону водитель нарушил правила дорожного движения и сбил мотоциклиста, сообщили в региональном УГИБДД.
23 августа 2023, 13:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика