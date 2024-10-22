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База отдыха

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«Отдых в раю»: как встреча одноклассников под Ростовом закончилась адским пожаром
22 октября, 09:01
Из-за матча ФК «Ростов» — «Оренбург» изменят схему движения автобусов
В Ростове изменится схема движения автобусов 18 сентября в связи с проведением футбольного матча на левом берегу Дона, сообщает городская администрация.
18 сентября, 08:36
Жители Ростовской области начали массово распродавать базы отдыха
30 августа, 13:38
Конный клуб за 85 млн рублей продают в Ростовской области
30 августа, 07:55
Базу отдыха продают на левом берегу Ростова за 60 млн рублей
На Левобережье в Ростове выставили на продажу базу отдыха, объявление появилось на сайте «Авито».
8 мая, 08:13
2023
В Ростове распродают земли на Зеленом острове и в парках под новостройки и ТЦ
17 сентября 2023, 13:11

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