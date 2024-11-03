rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородская область

Выбрать дату
Ноябрь
Накануне Дня народного единства Ростовскую область атаковали беспилотники
Над Ростовской областью сбили 16 беспилотников, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале.
3 ноября, 05:08
Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника
Стало известно о последствиях сбитого под Новошахтинском дрона. Подробнее об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале 2 ноября.
2 ноября, 05:11
Октябрь
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Азовском море
Накануне вечером, 30 октября, в Азовском море пресекли попытку террористического акта с применением дронов, сообщает Министерство обороны России.
31 октября, 05:40
Минобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область
В ночь на 30 октября в Ростовской области отразили атаку террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа. Минобороны РФ рассказали, сколько дронов удалось сбить.
30 октября, 05:10
Военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем
Террористические атаки беспилотников отразили в России в ночь на 27 октября, сообщает Минобороны РФ. Один из дронов перехватили над акваторией Азовского моря.
27 октября, 06:31
Военные сбили над Ростовской областью опасный шар, запущенный ВСУ
В Ростовской области в ночь на 25 октября перехватили малоразмерный шар, который запустили из Украины, сообщает Минобороны России.
25 октября, 04:51
Уничтожены и перехвачены: военные сообщили, что за БПЛА сбили в Ростовской области
В ночь на 19 октября военные отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Силами ПВО сбили два дрона, сообщает Минобороны России.
19 октября, 05:58
Силами ПВО отразили атаку 16 беспилотников над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря силами противовоздушной обороны перехватили 16 беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
12 октября, 07:08
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Сотрудники министерства обороны России заявили, что в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки сопредельного государства, следует из опубликованной информации ведомства.
11 октября, 05:22
Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
10 октября, 05:53
В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области
Ночью 9 октября в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки, сообщает Министерство обороны России.
9 октября, 05:41
Голубев сообщил о ночной атаке беспилотников над Новошахтинском
В Ростовской области система ПВО сбила беспилотник над Новошахтинском, сообщает глава региона Василий Голубев.
9 октября, 00:47
Чем запомнился экс-глава УМЧС по Ростовской области Сергей Филиппов
Глава УМЧС по Ростовской области покинул пост 7 октября. Сергей Филиппов занимал эту должность порядка четырех лет. Рассказываем, чем запомнился генерал-лейтенант внутренней службы за этот срок.
7 октября, 16:08
В Гидрометцентре песчаную бурю в Ростовской области признали аномалией
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал песчаную бурю в Ростовской области аномалией, сообщают СМИ.
3 октября, 13:27
Сентябрь
Военные остановили ночную террористическую атаку на Ростовскую область
Военнослужащие пресекли попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Средствами ПВО уничтожили дроны над шестью субъектами и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.
29 сентября, 06:06
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря за ночь сбили 16 беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ 21 сентября.
21 сентября, 05:31
Появились первые кадры с места взрыва поезда из Батайска под Белгородом
11 сентября, 10:07
Поезд из Батайска подорвали в Белгородской области 10 сентября
Локомотив из Батайска сошел с рельсов из-за взрыва в Белгородской области 10 сентября, сообщает 1рнд.
11 сентября, 09:16
Февраль
В Госдуме предложили накрыть Ростовскую область «куполом безопасности»
Ростовскую область и другие регионы юга России предложили накрыть «куполом безопасности», об этом сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев.
16 февраля, 09:39
Январь
Президент Украины Зеленский признал, что мечтает захватить Ростовскую область
Киевские власти заявили, что включат Ростовскую область в число регионов России якобы «населенных украинцами», об этом сообщил портал «Lenta.ru».
22 января, 10:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика