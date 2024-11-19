rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Белокалитвинский район

Выбрать дату
2024
Слюсарь назвал районы Ростовской области, которые атаковали беспилотники ночью
В Ростовской области больше десятка беспилотников сбили с помощью средств ПВО (прим. — противовоздушной обороны) в ночь на 19 ноября. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
19 ноября, 05:04
Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на Ростовскую область
19 ноября, 03:05
Водитель «Газели» ранен в результате взрыва БПЛА у трассы в Ростовской области
19 ноября, 02:51
С 21 октября в Ростовской области начнутся массовые отключения телевидения
Из-за профилактических работ временно пропадет телерадиосигнал в некоторых муниципалитетах Ростовской области. Помехи могут начаться с 21 октября.
19 октября, 04:57
Пенсионер спалил 17 строений, воюя с роем ос в Ростовской области
В Ростовской области произошел крупный пожар по вине одного из местных жителей. Мужчина хотел избавиться от ос, а в итоге сжег несколько домов, сообщает МЧС.
11 октября, 07:20
Жительница Ростовской области решила сжечь хутор из-за нехватки кофе
1 октября, 12:02
За сутки при пожарах в Ростовской области сгорели 30 домов
В течение суток 15 сентября пожары уничтожили 30 домов, в том числе 13 — жилых, сообщает губернатор Ростовской области в своем telegram-канале.
16 сентября, 06:20
Молодой мотоциклист погиб под колёсами иномарки в Ростовской области
24 августа, 09:47
«Вернулся с того света»: почему семейные споры ростовчан считаются самыми сложными
23 августа, 14:12
В Ростовской области в 2024 году возведут 10 модульных гостиниц
В Ростовской области для развития туризма установят 10 модульных гостиниц, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
20 февраля, 13:32
2023
В Ростовской области возбудили 38 дел из-за несвоевременной уборки улиц от гололеда
19 декабря 2023, 15:15
«Уже таскают собак со дворов»: шакалы держат в страхе жителей Ростовской области
Шакал пришел на территорию Ростовской области из-за безграмотного истребления волков. Вывести его теперь будет очень сложно, сообщил RostovGazeta охотник Сергей, не пожелавший публиковать свою фамилию.
18 декабря 2023, 08:23
«Голая земля»: к чему ведет наплевательское отношение к экосистеме Ростовской области
15 декабря 2023, 11:35
В Ростовской области двое лошадей погибли в жестком ДТП с фурой
В Ростовской области две лошади стали жертвами жесткой аварии в Белокалитвинском районе, об этом сообщили донские СМИ.
14 декабря 2023, 15:52
Пьяный дончанин получил семь лет колонии за попытку убить сожительницу ножом
18 ноября 2023, 13:32
В Ростовской области к 2029 году построят ветропарки мощностью до 750 МВт
15 ноября 2023, 07:22
Жителей Ростовской области оставят без земель из-за строительства трубы
1 ноября 2023, 09:48
На расселение двух районов в Ростовской области выделили более 15 млн рублей
В Ростовской области направят дополнительные средства на расселение жителей двух районов из аварийного жилья, сообщили в облправительстве.
14 октября 2023, 11:59
В Ростовской области выделили более 15,5 млн рублей на расселение жилья
В Ростовской области на расселение аварийных домов выделили более 15,5 миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
14 октября 2023, 08:54
Пьяная жительница Ростовской области зарезала сожителя ножом из-за ревности
10 октября 2023, 12:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика