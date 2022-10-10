rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Беляев Игорь Борисович

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 27 августа 1974, г. Таганрог

Образование: Таганрогский государственный педагогический институт (специальность учитель физики и математики), Таганрогский филиал Московского Российского Нового Университета (специальность юриспруденция, юрист).

Партия: "Справедливая Россия"

Социальные сети

Резюме

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области V созыва. ИП Беляев И.Б.

Биография

1992 - 1996

Тренер-преподаватель по греко-римской борьбе, учитель математики, физики и ОБЖ, средняя школа № 10, г. Таганрог

1996 - 2001

Учитель математики и физики, Приморская средняя школа, с. Приморка Неклиновского района

2002 - 2003

Юрисконсульт, Общественная организация «Таганрогский городской профессиональный союз работников «Солидарность»

2003 - 2010

Юрист–секретарь административной комиссии, ведущий специалист – юрист, главный специалист юридической службы, начальник отдела юридического сопровождения, делопроизводства и информационных технологий, администрация Неклиновского района

2010 - 2013

Заместитель генерального директора по юридическим вопросам, ООО Управляющая компания «Центр коммунальных услуг»

2013 - 2015

Заместитель генерального директора ООО Управляющая компания «Жилищно-коммунальное управление»

2015 - 2017

ООО УК "ТаганСервис" - заместитель генерального директора по юридическим вопросам

2017 - По настоящее время

ИП Беляев И.Б.

Медиапортрет

Медиапортрет

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Игорь Борисович Беляев, входивший в ряды фракции КПРФ перед своим демаршем заявил, что за последний месяц партию покинули два человека. Причиной Игорь Беляев назвал выдвижение от партии в качестве кандидата в президенты Павла Грудинина.

Азовскому чернозему грозит уничтожение под воздействием ветряков, заявили представители фракции КПРФ в донском парламенте. В связи с этим, депутат Игорь Беляев предложил также рассмотреть варианты добычи энергии из плазмы.

Депутат фракции КПРФ в парламенте Ростовской области, Беляев Игорь Борисович, на заседании выступил против сохранения размера прожиточного минимум в Ростовской области, но закон все равно приняли.

Материалы СМИ

Глава КПРФ в Ростове опроверг массовые выходы из партии

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ростовской области Евгений Бессонов опроверг информацию о том, что партию массово покидают ее члены, сообщил RostovGazeta сам Бессонов.

Ростовские депутаты выступили против ветряных электростанций

Азовскому чернозему грозит уничтожение под воздействием ветряков, рассказал руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов

Только КПРФ выступила против заморозки прожиточного минимума на Дону

Депутат фракции КПРФ в парламенте Ростовской области Игорь Беляев на заседании в четверг выступил против сохранения размера прожиточного минимум в Ростовской области, но закон все равно приняли, передает корреспондент RostovGazeta

Выбрать дату