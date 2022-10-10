Беляев Игорь Борисович

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Игорь Борисович Беляев, входивший в ряды фракции КПРФ перед своим демаршем заявил, что за последний месяц партию покинули два человека. Причиной Игорь Беляев назвал выдвижение от партии в качестве кандидата в президенты Павла Грудинина.