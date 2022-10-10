Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 27 августа 1974, г. Таганрог
Образование: Таганрогский государственный педагогический институт (специальность учитель физики и математики), Таганрогский филиал Московского Российского Нового Университета (специальность юриспруденция, юрист).
Партия: "Справедливая Россия"
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области V созыва. ИП Беляев И.Б.
Тренер-преподаватель по греко-римской борьбе, учитель математики, физики и ОБЖ, средняя школа № 10, г. Таганрог
Учитель математики и физики, Приморская средняя школа, с. Приморка Неклиновского района
Юрисконсульт, Общественная организация «Таганрогский городской профессиональный союз работников «Солидарность»
Юрист–секретарь административной комиссии, ведущий специалист – юрист, главный специалист юридической службы, начальник отдела юридического сопровождения, делопроизводства и информационных технологий, администрация Неклиновского района
Заместитель генерального директора по юридическим вопросам, ООО Управляющая компания «Центр коммунальных услуг»
Заместитель генерального директора ООО Управляющая компания «Жилищно-коммунальное управление»
ООО УК "ТаганСервис" - заместитель генерального директора по юридическим вопросам
ИП Беляев И.Б.
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Игорь Борисович Беляев, входивший в ряды фракции КПРФ перед своим демаршем заявил, что за последний месяц партию покинули два человека. Причиной Игорь Беляев назвал выдвижение от партии в качестве кандидата в президенты Павла Грудинина.
Азовскому чернозему грозит уничтожение под воздействием ветряков, заявили представители фракции КПРФ в донском парламенте. В связи с этим, депутат Игорь Беляев предложил также рассмотреть варианты добычи энергии из плазмы.
Депутат фракции КПРФ в парламенте Ростовской области, Беляев Игорь Борисович, на заседании выступил против сохранения размера прожиточного минимум в Ростовской области, но закон все равно приняли.
Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ростовской области Евгений Бессонов опроверг информацию о том, что партию массово покидают ее члены, сообщил RostovGazeta сам Бессонов.
Азовскому чернозему грозит уничтожение под воздействием ветряков, рассказал руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов
Депутат фракции КПРФ в парламенте Ростовской области Игорь Беляев на заседании в четверг выступил против сохранения размера прожиточного минимум в Ростовской области, но закон все равно приняли, передает корреспондент RostovGazeta