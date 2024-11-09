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Бензин

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Ноябрь
Бензин в Ростовской области подорожал выше 77 рублей
В Ростовской области безостановочно повышают цены на бензин. За неделю с 29 октября по 5 ноября, стоимость нефтепродуктов подскочила еще на десяток копеек, сообщает Росстат.
9 ноября, 06:16
Октябрь
Цены на бензин в Ростовской области перевалили за 77 рублей
31 октября, 08:56
Первый в РФ реактор для высокооктанового бензина создали в Таганроге
В Ростовской области создали первый в стране реактор для производства высокооктанового бензина, сообщает «Дон ТР».
30 октября, 10:29
Стоимость бензина в Ростовской области превысила 77 рублей
В Ростовской области цены на бензин достигли отметки 77 рублей, актуальные данные опубликованы на сайте Росстата.
24 октября, 06:14
Стоимость бензина в Ростовской области приближается к 80 рублям за литр
17 октября, 15:08
В начале октября цены на бензин в Ростовской области перевалили за 76 рублей
10 октября, 15:10
К концу сентября бензин в Ростовской области подорожал почти до 76 рублей
3 октября, 04:19
Сентябрь
Средняя стоимость бензина в Ростовской области приблизилась к 76 рублям
26 сентября, 04:25
Рост цен на АИ-95 ускорился в Ростовской области
18 сентября, 18:52
Цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода
В Ростовской области стремительно растут цены на товары и услуги, актуальные данные об инфляции в регионе опубликовал Ростовстат.
16 сентября, 12:28
Средняя стоимость бензина в Ростовской области перевалила за 72 рубля
12 сентября, 08:31
Все виды топлива подорожали в Ростовской области
5 сентября, 06:35
Август
Цены на бензин могут вырасти в Ростовской области из-за атак на нефтебазы
28 августа, 13:33
Росстат опубликовал новые цены на топливо в Ростовской области
15 августа, 07:33
В Ростовской области взлетели цены на бензин, а в поле нашли куски беспилотника
9 августа, 16:25
Итоги недели: на Дону сбивают дроны, растут цены на бензин, а у семей пустеют карманы
4 августа, 18:40
Росстат назвал новые цены на бензин на заправках в Ростовской области
1 августа, 09:11
Июль
Центробанк сообщил о росте цен на бензин в Ростовской области
В июне текущего года годовая инфляция выросла до 8,23% в Ростовской области. Несмотря на это, рост цен на бензин замедлился, сообщает Центробанк.
19 июля, 13:07
Стремительный рост цен на бензин не прекращается в Ростовской области
В Ростовской области стоимость бензина за неделю подорожала сразу на 30 копеек, следует из данных Росстата.
18 июля, 07:38
Ростовчане опасаются подорожания бензина после атаки на нефтебазу
13 июля, 05:13

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