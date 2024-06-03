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Береговая

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2024
Пластиковыми кегами из-под пива завалили рощу на Береговой в Ростове
3 июня, 09:43
Ростовчанин пожаловались на отдыхающих, которые бросают мусор на набережной
17 апреля, 15:03
«У этих людей просто нет совести!»: почему рощи в Ростове завалены мусором
16 февраля, 12:22
В Ростове-на-Дону могут расширить мост на проспекте Стачки
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос реконструкции моста, который находится в створе проспекта Стачки, сообщили власти СМИ.
2 февраля, 09:39
Госэкспертиза одобрила ремонт пассажирских причалов в Ростове
22 января, 11:05
2023
Строительство шоссе на набережной Ростова начнут не раньше 2025 года
8 ноября 2023, 08:35
Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон
2 октября 2023, 08:12
В День ВДВ в Ростове-на-Дону выключили фонтаны
2 августа 2023, 12:02
2022
В Ростове фирме Перельмана разрешили у Ворошиловского моста построить 22-этажный дом
7 октября 2022, 15:57

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