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Беспилотник

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Ноябрь
Врио губернатора Юрий Слюсарь впервые сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области
10 ноября, 04:44
В Ростовской области бушует шторм, а сливочное масло становится дорогим деликатесом
2 ноября, 17:21
Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника
Стало известно о последствиях сбитого под Новошахтинском дрона. Подробнее об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале 2 ноября.
2 ноября, 05:11
Губернатор Голубев проинформировал о сбитом у Новошахтинска беспилотнике
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитом беспилотнике. Дрон уничтожили ночью 2 ноября недалеко от Новошахтинска.
2 ноября, 05:06
Октябрь
Голубев сообщил о последствиях ночной атаки дронов на Ростовскую область
30 октября, 03:15
Губернатор сообщил о ночной атаке боевых беспилотников на Ростовскую область
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Неклиновский район.
30 октября, 02:56
Итоги пятницы: на Дону сбили опасный шар, а в Ростове построят крематорий
25 октября, 16:54
Стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников на Новошахтинск 23 октября
23 октября, 03:22
Губернатор сообщил о ночной атаке БПЛА на Новошахтинск
23 октября, 03:09
Упавший беспилотник повис на электропроводах в Азове
Местные жители в соцсетях и мессенджерах делятся кадрами застрявшего в проводах беспилотника, который упал ночью 21 октября в Азове.
21 октября, 11:15
«Шарахает!»: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку БПЛА
Жителей Ростовской области разбудили взрывы из-за ночной атаки беспилотников. Люди рассказали в соцсетях о том, что случилось в ночь на 21 октября.
21 октября, 06:52
Военные сообщили о попытке террористической атаки на Ростовскую область
Министерство обороны РФ отчиталось, что за ночь 19 октября на территории страны были уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов.
19 октября, 05:24
«Крыша ходила ходуном»: жителей Ростова разбудил страшный грохот
Местные жители поделились в соцсетях, как пережили атаку беспилотника ночью 11 октября. По словам ростовчан, в этот раз звук взрыва был особенно громким и страшным.
11 октября, 05:13
Губернатор Голубев назвал последствия атаки боевых БПЛА на Ростовскую область
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о попытке атаки и ее последствиях на территории региона боевыми БПЛА, об этом он написал в своем телеграм.
11 октября, 03:23
Губернатор Ростовской области сообщил о четырех беспилотниках и атаке на регион
11 октября, 03:06
Голубев сообщил о ночной атаке беспилотников над Новошахтинском
В Ростовской области система ПВО сбила беспилотник над Новошахтинском, сообщает глава региона Василий Голубев.
9 октября, 00:47
Силами ПВО уничтожили пять беспилотников над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря перехватили пять беспилотников, о попытке террористической атаки на Россию сообщает Минобороны РФ.
4 октября, 05:54
Стало известно о сбитом беспилотнике в ночь на 4 октября в Ростовской области
В ночь на 4 октября сбили беспилотник в Песчанокопском районе Ростовской области, сообщает губернатор Василий Голубев.
4 октября, 04:48
Бесхозный квадрокоптер нашли на Театральном проспекте в Ростове
3 октября, 18:25
Сентябрь
«Видно даже из Батайска»: огромная территория загорелась на левом берегу Ростова
30 сентября, 18:29

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