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Беспилотники

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Ноябрь
Накануне Дня народного единства Ростовскую область атаковали беспилотники
Над Ростовской областью сбили 16 беспилотников, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале.
3 ноября, 05:08
Октябрь
«Очень низко летел!»: атака беспилотников в Ростовской области попала на видео
31 октября, 07:01
После полуночи Ростовскую область атаковали девять беспилотников
Девять дронов сбили в небе над Ростовской областью в ночь на 31 октября, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале. По данным местных жителей из соцсетей, атаку отразили после полуночи.
31 октября, 05:04
Минобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область
В ночь на 30 октября в Ростовской области отразили атаку террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа. Минобороны РФ рассказали, сколько дронов удалось сбить.
30 октября, 05:10
Голубев сообщил о последствиях ночной атаки дронов на Ростовскую область
30 октября, 03:15
Губернатор сообщил о ночной атаке боевых беспилотников на Ростовскую область
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Неклиновский район.
30 октября, 02:56
Власти Ростовской области предупредили о появлении беспилотников в лесах
В Ростовскую область передадут четыре беспилотных летательных аппарата, которые будут следить за лесом, сообщает региональное правительство.
29 октября, 19:07
Депутат рассказал, почему Украина не оставляет попытки атаковать Ростовскую область
25 октября, 15:33
В Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозом
23 октября, 17:45
Ревели сирены: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку
Жители Ростовской области поделились, что происходило в момент, когда над Новошахтинском сбивали беспилотники.
23 октября, 05:45
Террористическую атаку отразили военные в Ростовской области
23 октября, 05:00
Стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников на Новошахтинск 23 октября
23 октября, 03:22
Губернатор сообщил о ночной атаке БПЛА на Новошахтинск
23 октября, 03:09
Итоги понедельника: в Ростовской области освободили рабов и пережили атаку дронов
21 октября, 15:46
В Минобороны РФ атаку на Ростовскую область назвали террористической
В Министерстве обороны РФ заявили, что в Ростовской области отразили террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.
21 октября, 05:32
Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки на Ростовскую область
Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки беспилотников в ночь на 21 октября.
21 октября, 05:21
Беспилотники атаковали три территории в Ростовской области
Атаку дронов отразили в Ростовской области в ночь на 21 октября, сообщает глава региона Василий Голубев.
21 октября, 05:01
Уничтожены и перехвачены: военные сообщили, что за БПЛА сбили в Ростовской области
В ночь на 19 октября военные отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Силами ПВО сбили два дрона, сообщает Минобороны России.
19 октября, 05:58
Голубев сообщил о ночной атаке беспилотников над Новошахтинском 19 октября
В Ростовской области система ПВО сбила два беспилотника. Воздушную атаку отразили 19 октября около 02:00 мск, сообщил глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале.
19 октября, 00:40
Глава Каменска-Шахтинского прокомментировал закрытые убежища во время атаки БПЛА
13 октября, 15:35

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