Беспилотники

После полуночи Ростовскую область атаковали девять беспилотников

Девять дронов сбили в небе над Ростовской областью в ночь на 31 октября, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале. По данным местных жителей из соцсетей, атаку отразили после полуночи.