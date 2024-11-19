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Бездомные животные

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В Ростовской области планируют построить сеть приютов для бездомных животных
19 ноября, 11:37
Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении стаи собак на подростка в Сальске
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по случаю нападения бродячих собак на подростка в Ростовской области, информирует региональный СУ СКР.
2 ноября, 14:30
Настоящие свиньи! Беспризорники устроили погром в поселке под Ростовом
26 октября, 04:05
Бездомная собака напала в Волгодонске на Олимпийскую призёрку Юлию Ефимову
Трёхкратная олимпийская призёрка Юлия Ефимова стала жертвой нападения бездомной собаки в Волгодонске, об этом она рассказала «Матч ТВ».
24 сентября, 16:31
Ученые выяснили, что будет с породами собак, если все человечество вымрет
20 августа, 09:38
До Бастрыкина дошла история с нападением своры собак на женщину в Таганроге
6 августа, 13:57
Власти Ростовской области решили, нужна ли эвтаназия для бездомных животных
11 июля, 16:34
Донские власти подняли вопрос усыпления бродячих животных
20 марта, 10:18
В Ростовской области жители рассекают на кредитных авто и страдают от плохой воды
19 марта, 17:54
Второй муниципальный приют для животных построят в Ростове
В Ростовской области могут возвести второй муниципальный приют на две тысячи животных, сообщил первый замглавы МинЖКХ региона Сергей Орлов.
19 марта, 12:37
Больше 10 ветклиник Ростовской области участвуют в дне льготной стерилизации животных
18 января, 17:03
Почти 400 млн хотят потратить в Ростове-на-Дону на отлов собак и сбор трупов
6 января, 18:15
2023
Теперь в ДНР: Зоозащитники сообщили о новых издевательствах ростовского живодера
26 ноября 2023, 08:26
Ростовчане заявили об издевательствах над бездомными животными во время их отлова
20 октября 2023, 08:39
Зоолог Ерофеева рассказала, почему в Шахтах массово травят бездомных собак
12 октября 2023, 08:54
Кинологи рассказали, почему в Краснодаре собаки часто нападают на людей
29 августа 2023, 15:43
«Это для них стресс»: как бездомные животные Краснодара попадают в приют
28 августа 2023, 15:20
В Ростовской области неизвестные сожгли вольер с тремя бездомными псами
В Аксайском районе жители поселка «Изумрудный 2» подозревают неизвестных в убийстве бездомных псов, подробностями поделился местный Telegram-канал.
28 июня 2023, 09:51
Где в Ростове-на-Дону можно выгуливать собак
В Ростове-на-Дону утвердили перечень мест, где можно выгуливать домашних питомцев. Где разрешено гулять с собаками, в материале RostovGazeta.
15 июня 2023, 04:40
Ростовским наркоманам и алкоголикам запретят разводить опасные породы собак
В Ростовской области для жителей могут ввести лицензии на разведение и содержание потенциально опасных пород собак, законопроект появился на портале Госдумы.
13 июня 2023, 13:42

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