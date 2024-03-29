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Безопасность дорожного движения

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Март
Прокуратура заставила отремонтировать дороги в Ростовской области
В Ростовской области после вмешательства прокуратуры удалось добиться ремонта дорог в слободе Красюковской и хуторе Маркине, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.
29 марта, 05:12
Февраль
«Автодор» хотят засудить из-за разбитой трассы М-4 «Дон» в Ростовской области
Прокуратура обратилась в суд, чтобы добиться ремонта трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в надзорном ведомстве.
26 февраля, 10:24
Декабрь 2023
Смертельная опасность не заставила чиновников из Ростовской области работать
В Ростовской области опасную дорогу отремонтировали только после вмешательства прокуроров, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
27 декабря 2023, 08:14
В Ростове на Портовой запретили разгоняться больше 40 километров в час
В Ростове на ЗЖМ собираются ограничить скорость до 40 километров в час, об этом сообщили на портале администрации города.
25 декабря 2023, 07:31
Ноябрь 2023
Первый умный пешеходный переход появится в Ростове до конца 2023 года
21 ноября 2023, 15:50
Сентябрь 2023
Число погибших в страшной аварии в Ростовской области выросло до шести
В Ростовской области погибли шесть человек после столкновения двух легковых автомобилей, сообщили в региональной прокуратуре.
4 сентября 2023, 14:06
Июль 2023
В центре Ростова-на-Дону с 5 августа ограничат движение автомобилей
31 июля 2023, 07:30

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