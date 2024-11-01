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Безопасность ростовчан

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2024
Губернатор призвал усилить меры безопасности в Ростовской области
1 ноября 2024, 09:20
2023
Чиновников в Ростове заставили установить фонари на улицах
В Ростове после вмешательства прокуроров чиновников обязали установить освещение на четырех улицах, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.
20 декабря 2023, 09:54
В центре Ростова после гибели ребенка в ДТП решили установить заборы
В центре Ростова после ДТП со сбитым ребенком решили установить заборы вдоль проезжей части, об этом сообщил местный Telegram-канал.
3 августа 2023, 13:25
Ростовчан призвали не ходить рядом с военной техникой
Жителей Ростова-на-Дону призвали избегать мест, где находится военная техника, сообщили в правительстве региона.
24 июня 2023, 13:37

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