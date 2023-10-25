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Безопасность ростовских школ

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2023
В Сети появились кадры эвакуации школ Азова и Аксая 25 октября
В Ростовской области 25 октября началась массовая эвакуация учеников из школ Азова и Аксая, сведения об этом появились в соцсетях.
25 октября 2023, 10:52
Спасатель Белков рассказал, как вести себя в случае нападения на школу
12 сентября 2023, 10:11
Сити-менеджер Ростова поручил подключить школы к «Безопасному городу» к 1 сентября
В Ростове камеры видеонаблюдения на территории школ собираются подключить к системе «Безопасный город», об этом рассказали в ходе заседания коллегии Администрации города.
1 апреля 2023, 15:38
2022
В Ростове назвали школы, рядом с которыми детям опасно переходить дорогу
Ученые МИИГАиК рассказали, возле каких школ Ростова-на-Дону дети от семи до 16 лет становятся участниками ДТП, об этом рассказали в пресс-службе вуза.
23 ноября 2022, 08:42
В Ростове готовятся к вырубке рощи, пока на Дону продают раков и молоко с сюрпризами
В Ростовской области обнаружили фальсификат молока с растительными жирами и раков с кишечной палочкой, а в Ростове власти пойдут на вынужденные жертвы и вырубят часть рощи под строительство Западной хорды.
24 октября 2022, 15:11
«Учитель — не охранник»: эксперт высказался о мерах безопасности в ростовских школах
Властями усилены меры безопасности в школах Ростова, разработаны алгоритмы действий в случае угроз, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.
7 октября 2022, 07:52

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