Безопасность ростовских школ

В Ростове готовятся к вырубке рощи, пока на Дону продают раков и молоко с сюрпризами

В Ростовской области обнаружили фальсификат молока с растительными жирами и раков с кишечной палочкой, а в Ростове власти пойдут на вынужденные жертвы и вырубят часть рощи под строительство Западной хорды.