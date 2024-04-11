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Безопасный город

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Апрель
К концу 2024 года в Ростовской области установят еще 1100 камер видеонаблюдения
11 апреля, 16:58
Март
В Ростовской области сорвался миллиардный контракт по «Безопасному городу»
6 марта, 12:13
Февраль
В Ростовской области на работу системы «Безопасный город» потратят 1,16 млрд рублей
10 февраля, 12:28
Декабрь 2023
В Ростовской области готовятся к снегопадам, а в Ростове нашли самую дешевую квартиру
9 декабря 2023, 17:44
За запуск салютов жителей в Ростовской области начали штрафовать с 1 декабря
9 декабря 2023, 08:41
Октябрь 2023
В Ростове камеры начали выписывать штрафы до 100 тысяч рублей с 1 октября
В Ростове с помощью камер начали выписывать штрафы за загрязнение улиц сыпучими и жидкими материалами, об этом сообщили на портале администрации города.
11 октября 2023, 09:07
Август 2023
Трудным подросткам раздали школьные наборы в Ростовской области
23 августа 2023, 11:12

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