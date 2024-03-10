Почему ростовчане испугались биометрии и пишут отказы от сбора своих данных

По всей стране, в том числе в Ростовской области, прокатилась волна паники по поводу сбора биометрических данных. Что это такое и нужно ли от этого отказываться, разбиралась RostovGazeta.