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Биометрия

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Март
Полицию в Ростовской области снабдят мобильными распознавателями лиц
Мобильные биометрические терминалы закупят для полиции Ростовской области, сведения об этом появились на портале госзакупок.
10 марта, 12:10
Январь
Юрист рассказал, зачем в Ростове вводят регистрацию в отелях через «Госуслуги»
Размещение в отелях ростовчан с помощью электронных документов сервиса «Госуслуг» станет доступным уже в этом году, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.
24 января, 08:31
Заселение по биометрии могут ввести в отелях Ростова-на-Дону
В России могут ввести нововведения, по которым гостиницы, в том числе в Ростовской области, смогут заселять по биометрическим данным, следует из документа правительства РФ.
23 января, 11:24
Сентябрь 2023
Почему ростовчане испугались биометрии и пишут отказы от сбора своих данных
По всей стране, в том числе в Ростовской области, прокатилась волна паники по поводу сбора биометрических данных. Что это такое и нужно ли от этого отказываться, разбиралась RostovGazeta.
8 сентября 2023, 11:43
Власти Ростовской области заявили, что не будут следить за людьми с помощью биометрии
4 сентября 2023, 18:25
Август 2023
Эксперт объяснил, почему краснодарцы боятся передачи биометрии в ЕБС
Краснодарцы образовали огромную очередь 30 августа в отделении МФЦ, чтобы отказаться от сдачи биометрических данных в единую базу. Политолог Андрей Гусий рассказал, почему многие люди боятся передачи своей биометрии в ЕБС.
31 августа 2023, 11:47

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