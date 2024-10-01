Бизнесмены

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2024
Ростовская «Глория Джинс» учредила собственную IT-компанию
1 октября, 11:45
ОМОН ворвался с обысками к продавцам рыбы в Таганроге
В Ростовской области провели обыски у бизнесменов, которые незаконно продавали в торговых точках рыбу, сообщили в региональном УМВД.
15 мая, 12:23
В Ростове задержали миллионера, но не смогли найти участников массовой драки в парке
13 апреля, 17:31
Появилось фото выживших с рухнувшего Falcon 10 с парой из Волгодонска на борту
После крушения самолета, в котором находились жители Волгодонска, появились снимки с выжившими, сообщает паблик Shot в соцсетях.
22 января, 06:41
2023
Житель Ростовской области обворовал маркетплейсы на 6 млн рублей
28 декабря 2023, 10:56
Экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов останется в СИЗО до 24 февраля
26 декабря 2023, 06:21
Ростовские отельеры попросили МВД объяснить, как заселять военных без паспортов
21 декабря 2023, 17:55
В Ростовской области осудили разбогатевшего на 4 миллиона рублей адвоката
21 декабря 2023, 12:41
Инопредприниматели. Турецкий берег Дона
В спецпроекте «Инопредприниматели» RostovGazeta рассказывает о зарегистрированных в Ростовской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.
6 декабря 2023, 09:00
Инопредприниматели. Ростовские офшоры
В спецпроекте «Инопредприниматели» RostovGazeta рассказывает о зарегистрированных в Ростовской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.
6 декабря 2023, 09:00
Инопредприниматели из бывшего СССР в Ростовской области
В спецпроекте «Инопредприниматели» RostovGazeta рассказывает о зарегистрированных в Ростовской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.
6 декабря 2023, 09:00
Власти не могут вернуть земли, где работали аксайские рынки
3 декабря 2023, 09:24
Охранники рассказали, как начался пожар на рынке «Темерник» в Ростове
Охранники на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону рассказали, что пожар начался внутри одной из палаток, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
1 декабря 2023, 12:42
Угли еще дымятся: ростовчанам показали, что осталось от рынка «Темерник» после пожара
1 декабря 2023, 11:07
«Внутри все в огне»: ростовчане рассказали о пожаре на «Темернике»
30 ноября 2023, 20:28
Стали известны новые подробности страшного пожара на рынке «Темерник» в Ростове
В Ростове-на-Дону продолжает полыхать рынок «Темерник», который загорелся вечером в четверг, 30 ноября, сообщили в региональном УМЧС.
30 ноября 2023, 18:57
«Покидая землю обетованную»: политолог предрек скорое возвращение релокантов в Ростов
11 октября 2023, 11:54
Фигурант дела об аксайских рынках признался в преступных схемах
Во время суда по делу аксайских рынков допросили Тураба Исаева, который признал вину и участие в незаконных схемах в Ростовской области, пишет Bloknot-rostov.
5 октября 2023, 07:40
Состоялась очная ставка по делу ОПГ полиции в Ростове-на-Дону
Для фигурантов резонансного уголовного дела об ОПГ полиции Ростова-на-Дону провели очную ставку, пишут СМИ.
1 августа 2023, 06:57
Стало известно, в чем обвиняют фигурантов дела аксайских рынков
В Ростове-на-Дону проходит суд по так называемому делу об аксайских рынках, на котором огласили обвинения, передает корреспондент RostovGazeta из зала суда.
19 июля 2023, 12:53

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