Благосостояние

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2024
Уровень благополучия населения вырос в Ростовской области
Ростовская область заняла 38 место в рейтинге по благополучию населения субъектов РФ и второе — среди регионов ЮФО, сообщают СМИ.
14 октября, 09:48
«Два ребенка — уже катастрофа»: на Дону семьи с детьми вынуждены выживать
6 июня, 08:15
2023
«Нужно 2,4 ребенка на женщину»: врач рассказал, почему вымирает Ростовская область
7 ноября 2023, 07:19
Ростов вошел в топ-10 городов России с высоким качеством жизни
30 июня 2023, 11:38
2022
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Ростовская область оказалась в середине рейтинга российских регионов по материальному благополучию населения, данные опубликованы РИА Рейтинг.
10 октября 2022, 10:40

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