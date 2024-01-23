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Благоустройство дворов

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Январь
Проект капремонта пассажирских причалов в Ростове-на-Дону прошел Госэкспертизу
23 января, 06:33
На благоустройство дворов в Ростовской области выделят около 300 млн рублей
В Ростовской области собираются направить 285 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий, об этом сообщили донские СМИ.
15 января, 15:49
Август 2023
Жители Ростова-на-Дону вновь пожаловались на заросли амброзии
На нескошенную сорную траву пожаловались жители одного из районов Ростова на сайте сервиса «Благоустройство Ростова».
27 августа 2023, 06:16
Стало известно, какие дороги отремонтируют и построят в Ростове-на-Дону
15 августа 2023, 03:47
Почти 80 млн рублей направят на ремонт внутриквартальных проездов в Ростове-на-Дону
9 августа 2023, 05:06

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