Бодряков Сергей Николаевич

Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 10 октября 1984, город Константиновск Ростовской области
Образование: Новочеркасская государственная мелиоративная академия
Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
Работал в государственном казенном учреждении Ростовской области «Казаки Дона»
Возглавлял ГКУ «Казаки Дона»
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области
Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев назначил главой департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений региона Сергея Николаевича Бодрякова, сообщает облправительство. "Бодряков пришел вместо Александра Палатного, который теперь стал замглавы Минприроды региона", - говорится в сообщении.
Самым грязным городом в Ростовской области по результатам проб воздуха признан Новочеркасск, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Бодряков.
Глава Ростовской области Василий Голубев назначил главой департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений региона Сергея Бодрякова, сообщает облправительство.
Самым грязным городом в Ростовской области по результатам проб воздуха признан Новочеркасск, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Бодряков.