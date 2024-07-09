Бодряков Сергей Николаевич

Глава Ростовской области Василий Голубев назначил главой департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений региона Сергея Николаевича Бодрякова, сообщает облправительство. "Бодряков пришел вместо Александра Палатного, который теперь стал замглавы Минприроды региона", - говорится в сообщении.