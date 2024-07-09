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Бодряков Сергей Николаевич

Бодряков Сергей Николаевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 10 октября 1984, город Константиновск Ростовской области

Образование: Новочеркасская государственная мелиоративная академия

Социальные сети

Резюме

Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

Биография

2015 - 2016

Работал в государственном казенном учреждении Ростовской области «Казаки Дона»

2016 - 2017

Возглавлял ГКУ «Казаки Дона»

2017 - 2018

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области

2018 - По настоящее время

Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Глава Ростовской области Василий Голубев назначил главой департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений региона Сергея Николаевича Бодрякова, сообщает облправительство. "Бодряков пришел вместо Александра Палатного, который теперь стал замглавы Минприроды региона", - говорится в сообщении.

Самым грязным городом в Ростовской области по результатам проб воздуха признан Новочеркасск, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Бодряков.

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