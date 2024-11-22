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Боеприпасы

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В США обвинили Россию в перевозках военных грузов через Волго-Донской канал
22 ноября, 16:58
В Ростове мужчина пытался пронести на вокзал сумку с боеприпасами
В Ростове-на-Дону транспортные полицейские обнаружили десятки патронов у жителя Свердловской области, прибывшего на ж/д вокзал, сообщает УТ МВД по СКФО 28 октября.
28 октября, 10:27
Донские спасатели устроили мощный взрыв в Волгоградской области
29 сентября, 09:24
Жителя Ростова-на-Дону задержали за хранение крупной партии оружия и взрывчатки
24 сентября, 09:40
Житель Ростовской области делал дома огнестрел и боеприпасы
В Ростовской области задержали мужчину, который изготовил огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает УТ МВД по СКФО.
17 сентября, 08:46
В Ростовской области у хутора нашли необезвреженную авиабомбу
22 августа, 08:01
В Ростовской области нашли взяточника в ГАИ и даму с сумкой боеприпасов на вокзале
14 августа, 17:27
Склад минометных снарядов нашли у жителя Ростовской области
В Ростовской области в хозпостройке местного жителя обнаружили склад боеприпасов, сообщает издание «Приазовье».
24 апреля, 07:09
США готовы возобновить поставки оружия Украине
Представитель Пентагона заявил, что после подписания законопроекта о военной помощи Украине поставки американского оружия могут возобновиться в ближайшее время, сообщают «Новые Известия».
21 апреля, 18:23
В реке Ростовской области обнаружили снаряд
11 апреля, 07:38
Арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале пятиэтажки
26 марта, 12:09
Стали известны подробности убийства инспектора заказника «Цимлянский»
15 февраля, 14:35
Ростовская область переживает экологический кризис и эвакуацию жителей из-за ракеты
В Ростовской области на берегу Азовского моря находят боеприпасы, пока эксперты заявляют о критическом состоянии экологии, а в Ростове выясняют обстоятельства гибели судьи Арбитражного суда.
30 января, 15:49
Стало известно, что за ракету могли найти на берегу Таганрогского залива
Эксперты предположили, что на берегу Таганрогского залива обнаружили крылатую ракету «Нептун», об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер Кирилл Федоров.
30 января, 13:52
Эвакуация донского поселка началась после обнаружения на берегу ракеты
В Ростовской области началась эвакуация жителей поселка Дмитриадовки в пункт временного размещения, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
30 января, 11:34
Власти предупредили о возможных взрывах в Таганроге
В Неклиновском районе во вторник, 30 января, могут быть слышны громкие звуки, предупредил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
30 января, 10:01
Появились кадры возможных обломков украинской ракеты на берегу в Таганроге
В Интернете опубликовали кадры сбитой украинской ракеты, которую могли найти на берегу в Таганроге, пишет блогер Кирилл Федоров.
30 января, 10:00
Ростовчанин подстрелил семилетнюю девочку на свадьбе в Карачаево-Черкесии
20 января, 10:44
2023
Грузчик взорвался на кладбище в Ростовской области
21 ноября 2023, 11:32
Пограничники задержали пенсионера с целой сумкой патронов в Ростовской области
14 ноября 2023, 09:44

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