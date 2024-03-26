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Боевики

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Март
В Ростовской области борются с украинским боевиками и ларьками с сигаретами
26 марта, 16:15
После теракта «Крокус Сити Холле» пропала многодетная семья из Таганрога
23 марта, 14:46
Президент Путин объявил 24 марта Днем траура в Ростовской области
В Ростовской области и других регионах России 24 марта станет Днем общенационального траура, об этом объявил президент России Владимир Путин во время выступления, посвященного теракту в ТЦ «Крокус Сити Молл».
23 марта, 12:53
В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»
В Брянской области остановили автомобиль, на котором, предположительно, скрылись боевики из Crocus City Hall, об этом сообщил портал «Новые известия».
23 марта, 08:35
Январь
Аналитики назвали самые кассовые фильмы 2023 года в Ростовской области
9 января, 16:57
Октябрь 2023
Ростовский политолог Абросимов объяснил суть происходящего в Израиле
Эскалация конфликта в Израиле — это главное, чего опасается сегодня все мировое сообщество, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Дмитрий Абросимов.
10 октября 2023, 13:27
Июль 2023
В Ростове-на-Дону судят 18 военных преступников из Украины
25 июля 2023, 08:31
Военный суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона
В Ростове-на-Дону суд будет рассматривать уголовное дело в отношении 18 участников украинского нацбатальона, сообщили СМИ.
6 июля 2023, 05:11

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