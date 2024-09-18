Болельщики

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2024
Из-за матча ФК «Ростов» — «Оренбург» изменят схему движения автобусов
В Ростове изменится схема движения автобусов 18 сентября в связи с проведением футбольного матча на левом берегу Дона, сообщает городская администрация.
18 сентября, 08:36
У фаната остановилось сердце на футбольном матче в Ростовской области
3 сентября, 15:01
Каратели и неудачники: вспоминаем высказывания Василия Уткина о футболистах в Ростове
19 марта, 20:21
В Ростове создали новую футбольную команду
25 января, 16:05
Клуб ростовчанина Басты опроверг слухи об уходе из профессионального футбола
Представители футбольной компанды «СКА Ростов-на-Дону» опровергли слухи об уходе из профессионального футбола, сообщает «Спорт-экспресс».
10 января, 13:34
2023
Последняя игра года закончилась для ФК «Ростов» ничьей
9 декабря 2023, 16:20
ФК «Ростов» проиграл «ЦСКА» со счетом 2:0
3 декабря 2023, 13:15
Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Факелом»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал игру своих подопечных после победы над «Факелом», говорится на сайте ФК.
24 июля 2023, 05:19

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