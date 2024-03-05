Большегрузы

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Март
Груженные фуры разбивают трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Как сохранить дорогу
Представитель Народного фронта Ростовской области, правозащитник Сергей Левченко сообщил RostovGazeta о серьезном увеличении потока грузового транспорта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, что и стало причиной еще более быстрого возникновения ям на дороге.
5 марта, 14:56
Январь
Губернатор Голубев назвал причины пробок и ЧС на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области назвали причины многокилометровых пробок на М-4 «Дон», об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.
17 января, 08:35
Водители объяснили, что стало причиной пробок на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области причиной пробок на М-4 «Дон», по мнению водителей, стали фуры и водители-гонщики, об этом сообщил местный Telegram-канал.
9 января, 13:42
Сентябрь 2023
Движение ограничат в центре Ростова-на-Дону на День города
5 сентября 2023, 13:52
Июль 2023
Два человека пострадали в аварии с иномарками в Ростове-на-Дону
30 июля 2023, 10:38
Водитель Audi протаранил спортплощадку и стену дома в Батайске
В Батайске водитель иномарки врезался в ограждение спортивной площадки, сообщили в региональном УГИБДД.
28 июля 2023, 12:50

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