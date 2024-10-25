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Бородай

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«Если будет компромисс»: ростовский депутат Бородай дал прогноз о завершении СВО
Боевые действия между Россией и Украиной будут идти ещё долго, полагает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
25 октября, 07:17
«Считают, это не их война»: ростовский депутат призвал провести мобилизацию на фронт
России необходима не только военная, но и духовная мобилизация, уверен депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
24 октября, 15:17
Ростовский депутат Бородай назвал абсурдом данные о потерях ВСУ
26 февраля, 17:11
Ростовский депутат Бородай спрогнозировал новые войны после окончания СВО
25 февраля, 06:49
Вдова бойца СВО из Ростовской области показала его последние сообщения
5 февраля, 08:35
Ростовский депутат Бородай заявил, что СВО закончится в 2024 году
Решительный прорыв на фронте должен стать точкой окончания боевых действий на Украине, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай в ходе круглого стола на площадке РИА «Новости».
29 января, 10:18
Ростовский депутат Бородай прогнозирует массовое бегство бойцов ВСУ
29 января, 04:59
2023
Ростовский депутат Бородай заявил, что не видит шанса для перемирия с Украиной
31 декабря 2023, 18:00
Ростовский депутат Бородай обвинил Украину в уничтожении собственного вооружения
Украинские олигархи виноваты в уничтожении вооружения в стране, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
28 декабря 2023, 10:50
Ростовский депутат Бородай заявил, что США пытаются растянуть агонию Украины
10 декабря 2023, 11:55
Ростовский депутат Бородай ответил на заявления офицера США про бойцов ВС РФ
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай отреагировал на заявление американского генерала Марка Милли о российских войсках, пишет News.ру.
7 декабря 2023, 09:37
Ростовский депутат Бородай раскрыл правду о наемниках, воюющих за ВСУ
За Украину под видом наемников воюют подразделения западных армий, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
22 ноября 2023, 12:50
«Русофобская бабища»: ростовский депутат Бородай хочет отправить Арбенину в Израиль
14 ноября 2023, 05:53
«Лишить гражданства предателей»: ростовский депутат жестко высказался о Пугачевой
10 ноября 2023, 10:17
Ростовский депутат Бородай заявил, что Украина уничтожает носителей русского языка
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что Украина занимается уничтожением носителей русского языка, сообщил он Aif.ру.
21 октября 2023, 07:35
Мост подорвали рядом с автомобилем ростовского депутата Бородаем
Взрыв произошел рядом с автомобилем, в котором находился депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай, сообщает в Telegram Союза Добровольцев Донбасса.
12 октября 2023, 13:21
По машине ростовского депутата Александра Бородая прилетел снаряд
По автомобилю депутата Госдумы от Ростовской области Александра Бородая нанесли удар в зоне СВО, говорится на сайте парламентария.
4 октября 2023, 08:21
Ростовский депутат заявил, что из-за снарядов ВСУ у российских бойцов гноятся раны
17 сентября 2023, 20:05
Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что блогер Даня Милохин предатель и ему нужно закрыть въезд в страну, говорится на сайте парламентария.
15 сентября 2023, 09:55
Ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины
В ответ на атаки БПЛА Украины Россия должна уничтожить киевский режим, считает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
1 сентября 2023, 18:02

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