Бывший мэр Шахт Станиславов открыл пивной завод

В Ростовской области частные инвесторы, в числе которых упоминается и бывший мэр Шахт Денис Станиславов, открыли пивной завод «Южная Бавария», об этом сообщили донские СМИ.