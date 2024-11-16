rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

БСМП

Выбрать дату
2024
Пациент жестоко избил женщину-врача в БСМП в Ростове-на-Дону
В Ростове мужчина жестоко избил трубой 40-летнюю женщину-врача в больнице, сообщают СМИ.
16 ноября, 06:12
2023
Более 500 человек пострадали из-за гололеда в Ростовской области
13 декабря 2023, 12:50
Глава донского Минздрава Кобзев рассказал о лежащих в коридорах БСМП пациентах
В Ростове-на-Дону в больнице скорой медицинской помощи пациентам приходится находиться в коридорах из-за высокой нагрузки на учреждение, сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев.
13 декабря 2023, 11:58
Отделения травматологии загружены на 100% в Ростовской области из-за гололеда
В Ростовской области из-за гололеда загрузка отделений травматологии достигла практически 100%, сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев.
13 декабря 2023, 10:46
Четырех пострадавших в ДТП чиновников госпитализировали в Ростовской области
15 ноября 2023, 11:17
В Ростовской области наказали больницу, где слишком часто умирают пациенты
10 ноября 2023, 07:22
Безопасность БСМП в Ростове-на-Дону обойдется в 21 млн рублей
В Ростове-на-Дону ищут компанию, которая обеспечит охрану территории «ГБСМП» в Ростове-на-Дону, говорится в материалах госзакупок.
26 октября 2023, 05:16
В БСМП Таганрога не могут избавиться от тараканов
В Таганроге в больнице скорой медицинской помощи провели проверку после жалоб пациентов на насекомых, сообщают СМИ.
20 октября 2023, 10:17
Еще одну больницу для нищих построят в Ростовской области
В Ростовской области идет строительство больницы, в которой будут лечиться нищие, сообщил владелец «Глории Джинс» Владимир Мельников.
4 июля 2023, 07:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика