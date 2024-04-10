Буферная зона

Сирена воет, а они в огороде: как жители Таганрога реагируют на атаки беспилотников

Жители Таганрога спокойно восприняли работу системы оповещения из-за атаки БПЛА. Никакой паники нет, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.