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Буллинг

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Сентябрь
«На пути к шизофрении»: психолог призвал оградить детей в Ростове от опасных пабликов
20 сентября, 11:10
Апрель
«Стой, молчи, никуда не лезь»: как в школе Ростовской области скрывали драку детей
29 апреля, 09:44
Декабрь 2023
Политолог Александр Сухарь разъяснил, может ли брянская трагедия произойти в Ростове
7 декабря 2023, 11:57
Психолог рассказала, зачем ростовским школьникам смотреть «Слово пацана»
6 декабря 2023, 08:05
Октябрь 2023
Провокационным назвали в школе Ростова поведение мужчины, пресекшего конфликт детей
30 октября 2023, 15:18
В «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова
29 октября 2023, 13:50

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