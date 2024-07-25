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Бураков Игорь Владимирович

Бураков Игорь Владимирович

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 17 января 1973, г. Комсомольское Донецкой области УССР

Образование: Ростовский государственный университет (журналистика) и Южный федеральный университет (мировая экономика).

Партия: "Единая Россия"

Социальные сети

Резюме

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва

Биография

1992 - 2005

Издательский дом «Город N», г. Ростов-на-Дону – работал на позициях от корреспондента до обозревателя в деловом еженедельнике «Город N», главным редактором и директором «Домашней газеты», главным редактором журнала «100%», директором ООО «Пресса»

1998 - 2004

Собкор газет «Время MN» («Московские новости») и «Время новостей» по Югу России

2004 - 2018

НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», исполнительный директор, затем - генеральный директор

Медиапортрет

Медиапортрет

Первая очередь крупного логистического центра французской компании будет введена в эксплуатацию в Ростовской области уже в 2019 году, рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Владимирович Бураков.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков не согласен с низкой оценкой готовности региона к цифровой экономике. Он считает, что на общероссийском уровне область входит в число лидеров в этой сфере.

Глава регионального Агентства инвестиционного развития Бураков Игорь Владимирович сообщил, что четверть всех инвестпроектов в области ветроэнергетики в РФ сосредоточены на Дону.

Материалы СМИ

Первая очередь логистического центра от французской компании заработает в 2019 году

Первая очередь крупного логистического центра французской компании будет введена в эксплуатацию в Ростовской области уже в следующем году, рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

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25 июля, 14:12

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