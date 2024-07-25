Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 17 января 1973, г. Комсомольское Донецкой области УССР
Образование: Ростовский государственный университет (журналистика) и Южный федеральный университет (мировая экономика).
Партия: "Единая Россия"
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва
Издательский дом «Город N», г. Ростов-на-Дону – работал на позициях от корреспондента до обозревателя в деловом еженедельнике «Город N», главным редактором и директором «Домашней газеты», главным редактором журнала «100%», директором ООО «Пресса»
Собкор газет «Время MN» («Московские новости») и «Время новостей» по Югу России
НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», исполнительный директор, затем - генеральный директор
Первая очередь крупного логистического центра французской компании будет введена в эксплуатацию в Ростовской области уже в 2019 году, рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Владимирович Бураков.
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков не согласен с низкой оценкой готовности региона к цифровой экономике. Он считает, что на общероссийском уровне область входит в число лидеров в этой сфере.
Глава регионального Агентства инвестиционного развития Бураков Игорь Владимирович сообщил, что четверть всех инвестпроектов в области ветроэнергетики в РФ сосредоточены на Дону.
Первая очередь крупного логистического центра французской компании будет введена в эксплуатацию в Ростовской области уже в следующем году, рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.
Эксперты не рассматривают всерьез Ростовскую область в цифровой экономике, потому что регион не попал в федеральные госпрограммы и местные компании не перенимают опыт у коллег.
Предприятия ветроэнергетического комплекса не нужны Ростовской области, сообщила в четверг исполняющая обязанности заведующей сектором энергосбережения и повышения энергетической эффективности Минпромэнерго региона Ольга Катыхина.